Tile vient d'annoncer sa nouvelle gamme de trackers pour ne plus jamais rien perdre. Vous pouvez pour faire sonner votre Tile s'il est proche (grâce à votre smartphone). Ou retrouver votre smartphone simplement en touchant le bouton Rechercher de votre Tile. Avec une autonomie de 12 à 36 mois en fonction des modèles et des prix abordables, Tile se prépare à l'arrivée d'Apple dans ce segment de produits.

Il y a quelques semaines, nous avions testé les Tile Mate et Pro. Des trackers qui permettent de retrouver des objets perdus ou d’être alerté quand ils sont hors portée. Justement, Tile vient d’annoncer toute une nouvelle famille de trackers et une amélioration sensible de la portée Bluetooth de ses produits existants.

Tile se prépare à l’arrivée d’un poids lourd sur son marché : les rumeurs continuent de tourbillonner sur l’entrée prochaine d’Apple dans le segment avec le Tag.

Tile voit ce nouvel entrant comme une opportunité pour susciter davantage d’intérêt autour de ces trackers dédiés à la localisation. Parmi les nouveautés de cette fin d’année 2019 : on peut compter sur un tout nouveau Tile Sticker, un nouveau design pour le Tile Slim et des mises à jour bienvenues des Pro et Mate.

Slim et Sticker : petits, autonomes, abordables mais non durables

Commençons par le Slim : avec 60 mètres de portée, Tile fait mieux que le précédent modèle (30 mètres). On retient surtout que son format est adapté au porte-cartes, avec des dimensions de cartes bancaires. Il coûte 29,99 euros l’unité.

Le Tile Sticker est de toute petite taille et se loge un peu partout. Malgré leur petite taille, le Sticker a une portée de 45 mètres. Ce tracker utilise un adhésif spécial (non toxique) qui met 24 heures pour adhérer entièrement à la surface. Vous pouvez ensuite utiliser un produit pour le retirer si vous décidez de le changer d’objet. Evidemment, cet adhésif est conçu pour être appliqué une seule fois, le fait de retirer et replacer le Sticker diminuera son efficacité. Les deux Tile Stick sont vendus 39,99 euros.

On notera cependant que les Tile Slim et Tile Sticker utilisent des piles inamovibles. En d’autres termes, lorsqu’elles sont épuisées, ces accessoires deviennent inutiles. Tile promet trois années d’autonomie sur ces deux produits, ce qui est une bonne chose compte tenu de leurs prix relativement abordables. Selon Tile, l‘utilisation de piles irremplaçables permet d’obtenir des appareils petits et résistants à l’eau (IPX7). Tile en profite pour déclarer que ces produits sont recyclables à 99,9 %.

Les Mate et Pro gagnent en portée

Tile a également mis à jour les Mate et Pro que nous avions testés, les portées Bluetooth ont été augmentées (120 mètres sur le Pro, 60 mètres sur le Mate). Contrairement aux Slim et Sticker, ces deux là ont une pile qui peut être remplacée. Ni l’autonomie ni les prix n’ont bougé.

Pour rappel, les trackers Bluetooth et GPS diffèrent sur de nombreux points. Les trackers GPS maintiennent constamment la connexion via les satellites et offrent un suivi en temps réel, par contre ils consomment davantage de batterie et sont beaucoup plus gros et chers. Les trackers Bluetooth fonctionnent dans un périmètre plus restreint et dépendent d’une connexion à un dispositif Bluetooth (comme un smartphone).