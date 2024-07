Cette bague connectée propose les mêmes fonctions que la Galaxy Ring… pour cinq fois moins cher

La Rollme R3 Smart Ring propose des fonctions de mesure de santé, de suivi du sommeil ou de l’activité sportive, pour un prix de moins de 100 euros.

La bague Rollme R3 Smart Ring // Source : Rollme

Ces dernières semaines, les bagues connectées ont beaucoup fait parler d’elle avec la sortie de la Galaxy Ring, le premier modèle du genre chez Samsung.

Néanmoins, si l’anneau de santé de Samsung est le premier de la firme coréenne, il s’agit aussi de l’une des bagues connectées les plus onéreuses du marché, à 449 euros. En face, plusieurs constructeurs travaillent désormais à faire baisser les prix. C’est notamment le cas de la bague Ice Ring, à 199 euros, de la bague Newgen Medicals, à 120 euros, ou de la Rollme R3 Smart Ring.

Repérée par le site GSMArena, cette bague connectée reprend l’essentiel de ce qu’on peut attendre d’une bague connectée de santé, mais pour un prix particulièrement accessible, de 90 dollars, soit 83 euros HT.

La Rollme R3 Smart Ring propose ainsi une mesure de la fréquence cardiaque en continu, grâce à un capteur optique, une analyse de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), un suivi du sommeil et des modes sportifs pour enregistrer vos entraînements.

Une bague fournie avec un étui de charge

Elle est par ailleurs certifiée 5 ATM et pourra donc être portée sans crainte sous la douche ou dans une piscine. Le constructeur propose également certains contrôles gestuels pour contrôler sa musique ou prendre des photos à distance.

La bague Rollme R3 Smart Ring // Source : Rollme

Par ailleurs, à l’instar de ce que propose Samsung avec sa Galaxy Ring, la Rollme R3 Smart Ring est fournie avec un boîtier de recharge. Le constructeur annonce une autonomie de 10 jours pour la bague en elle-même grâce à sa batterie de 17,5 mAh.

Enfin, pour s’adapter à tous les doigts et à tous les goûts, l’anneau est décliné en six tailles et trois couleurs : argent, doré et noir.

La bague connectée Rollme R3 Smart Ring est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur. En revanche, il faudra attendre les premiers tests avant de pouvoir juger de la fiabilité des données récoltées.