Amazfit lance la T-Rex 2 : une montre connectée ultra-robuste

Amazfit lance une nouvelle montre connectée au nom de dinosaure : la T-Rex 2 ! Une évolution de la T-Rex première du nom qui sera lancée à 230 euros dès le mois de juin.

Après la T-Rex et sa version Pro, Amazfit lance la T-Rex 2, troisième de la gamme, une montre connectée qui se veut robuste pour faire face à toutes les situations, même extrêmes.

Amazfit fait le plein de fonctionnalités dédiées au sport et à l’aventure

La marque souhaite vendre sa nouvelle montre connectée aux plus aventuriers d’entre vous en misant notamment sur les fonctionnalités dédiées au sport et à la navigation. La T-Rex 2 intègre donc un « système de navigation en temps réel et son suivi de trajet » qui vous indique le chemin le plus court. D’ailleurs, il y a une fonction d’importation d’itinéraires pour importer des trajets prédéfinis et les suivre en regardant la montre. La fonction GPS est poussée grâce à une géolocalisation via cinq satellites, de quoi réduire les interférences, trouver un trajet plus rapidement et avoir une localisation plus précise selon Amazfit.

Notons également a présence d’un altimètre barométrique ainsi qu’une boussole intégrée. Concernant le sport, Amazfit annonce plus de 150 modes sportifs et déclare que la T-Rex 2 peut « résister à une pression d’eau équivalente à une profondeur de 100 mètres ». Cette montre connectée se veut résistante aussi sur les températures de fonctionnement : ce modèle-ci pourra être utilisé jusqu’à -30 °C.

Une autonomie de 24 jours pour garder la pêche

Comme à son habitude, Amazfit soigne l’autonomie de ses produits. On retrouve cette volonté chez la T-Rex 2 puisque cette montre connectée pourra fonctionner pendant 24 jours maximum. Une batterie qui viendra alimenter un écran AMOLED HD de 1,39 pouce.

Sur la partie des fonctions de santé, Amazfit annonce que l’on pourra mesurer quatre paramètres de santé différents en un seul geste : la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, le niveau de stress et la fréquence respiratoire. Le tout en 45 secondes environ.

Prix et disponibilité de l’Amazfit T-Rex 2

Cette montre connectée dédiée au sport sera disponible en précommandes le 1er juin au prix de 229,90 euros. Quatre coloris sont proposés : noir et doré, noir, vert et kaki beige.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.