Samsung Galaxy Watch5 et Buds2 Pro : quels sont leurs (généreux) bonus de précommande ?

En marge des Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, Samsung a également présenté sa nouvelle génération d’accessoires connectés : la Galaxy Watch5 et les Galaxy Buds2 Pro. Une montre et une paire d’écouteurs qu’il est déjà possible de précommander avec de nombreux bonus. On vous explique comment en bénéficier.

Offrir un meilleur suivi de la santé grâce à un nouveau capteur biométrique. Telle est la principale promesse de la Galaxy Watch5 présentée le 10 août dernier. Mais la montre connectée n’a pas été la seule à être sur le devant de la scène puisque Samsung en a aussi profité pour dévoiler ses nouveaux Galaxy Buds2 Pro. Des écouteurs Bluetooth qui veulent garantir la meilleure qualité sonore possible à l’aide de leur nouveau codec audio « Hi-Fi ».

Des accessoires connectés prometteurs qui sont dès à présent disponibles en précommande, avec de nombreux cadeaux de surcroît.

La Galaxy Watch5 bénéficie d’une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live offerte ainsi qu’un bonus de reprise allant jusqu’à 50 euros (100 euros pour la Galaxy Watch5 Pro) si vous vendez votre ancienne montre ;

Les Galaxy Buds2 Pro, eux, jouissent d’un chargeur duo sans fil offert et d’un bonus de reprise de 30 euros sur vos anciens écouteurs.

La Galaxy Watch5 : une horlogerie de précision

La Samsung Galaxy Watch5 peut se vanter d’être l’une des plus belles montres connectées du moment. Son boîtier en aluminium fin et sobre est sublimé par un bracelet monochrome sans fioritures excessives, ce qui lui donne un cachet luxueux sans tomber dans l’ostentatoire. Celui-ci est disponible en 40 mm et en 44 mm.

Comme toujours avec Samsung, l’écran a reçu une attention toute particulière. On se retrouve donc face à une dalle AMOLED de 1,2 pouce pour la version 40 mm et de 1,4 pouce pour le modèle 44 mm. Le calibrage est impeccable, avec une belle luminosité et de jolies couleurs, ce qui rend la consultation des informations confortable. Un écran qui ne craint pas les rayures grâce au verre Saphir qui le recouvre. La montre en elle-même est étanche jusqu’à 50 m de profondeur (attention, elle n’est pas adaptée aux hautes pressions). De quoi vous accompagner, même lors de vos sessions piscine.

La véritable force de cette nouvelle génération de montre se situe dans l’analyse des données de santé. La Galaxy Watch5 embarque un nouveau capteur bio actif. Celui-ci a été pensé pour mieux épouser la forme du poignet afin d’être plus précis dans ses mesures. On pense notamment à la fréquence cardiaque ou la saturation pulsée en oxygène dans le sang. L’utilisateur peut également compter sur des mesures d’électrocardiogramme et de pression sanguine.

Bien entendu, le sommeil n’est pas en reste. Comme son ainée, la Galaxy Watch5 analyse la qualité de vos nuits ou encore la fréquence de vos ronflements. Autre nouveauté : l’arrivée d’un capteur de température. Samsung n’exploite pas encore ce capteur et le laisse à disposition des développeurs pour de futures applications de santé.

Puisqu’on parle d’application, la Galaxy Watch5 propose l’interface One UI Watch basée sur WearOS. L’expérience utilisateur est toujours aussi bonne, avec l’accès direct au Google Play Store. Il est donc possible de télécharger toutes ses applications favorites depuis sa montre sans passer par son smartphone. Bien entendu, la personnalisation de l’interface est de la partie, afin d’obtenir une montre qui correspond réellement à ses goûts. Pour ce qui est de l’autonomie, Samsung annonce une endurance de 40 heures. La charge rapide lui permet de récupérer 45 % de batterie en seulement 30 minutes.

La Samsung Galaxy Watch5 se décline dans une version Pro, plus robuste et endurante. Cette montre de 45 mm remplace ainsi l’aluminium de son boîtier par du titane. Elle profite d’une batterie beaucoup plus conséquente qui lui permet de tenir 80 heures avant de réclamer une prise.

Des changements qui en font la montre connectée idéale pour les sportifs. Surtout que certaines fonctions sont plus poussées comme le fait de pouvoir exporter des fichiers GPX pour analyser l’itinéraire de ses courses. On note aussi l’intégration d’une navigation pas-à-pas pour aider les débutants et même le retour à son point de départ. Une fonction particulièrement appréciable si vous avez le malheur de vous égarer pendant une randonnée.

La Samsung Galaxy Watch5 peut d’ores et déjà être précommandée sur la boutique de Samsung. Une réservation qui vient avec ses avantages. Déjà, vous êtes sûr d’avoir une montre au lendemain de son lancement officiel. Surtout, vous bénéficiez d’une paire d’écouteurs Samsung Galaxy Buds Live offerte et d’un bonus de reprise de 50 euros si vous vendez votre ancienne montre connectée.

De quoi faire baisser la facture de 299 euros pour la version 40 mm ou de 329 euros pour la 44 mm. Ainsi, en revendant une Apple Watch Série 6, vous récupérez 202 euros, ce qui fait tomber la Samsung Galaxy Watch5 à 97 euros. La Samsung Galaxy Watch5 Pro affiche, elle, un prix de 469 euros.

Les Samsung Galaxy Buds2 Pro : aucune compression

Après un an sans écouteurs, Samsung revient avec les successeurs des très bons Samsung Galaxy Buds Pro. Les sobrement nommés Galaxy Buds2 Pro affichent une apparence plus fine et sont plus légers que leurs prédécesseurs.

Mais l’esthétique n’est pas le seul changement amené par le constructeur sud-coréen puisque la principale nouveauté réside dans le rendu sonore. En effet, avec ses Galaxy Buds2 Pro, Samsung introduit un nouveau codec audio Bluetooth baptisé « SSC Hi-Fi ». Ce codec permet une transmission Hi-Fi du son, soit sans compression. Samsung annonce que le codec peut monter jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits. Concrètement, ce codec transmet jusqu’à 256 fois plus de données sonores que des codecs comme l’AAC ou le SBC.

Samsung fait aussi des progrès avec la réduction de bruit. Les Galaxy Buds2 Pro intègrent trois micros dédiés par écouteur. Le constructeur annonce un niveau de réduction allant jusqu’à 33 dB sur certaines fréquences. De quoi profiter de sa musique sans être dérangé.

Enfin, les Galaxy Buds2 Pro profitent d’une autonomie allant jusqu’à 18 heures avec la réduction activée et 29 heures sans. Une prouesse permise par le boîtier de charge.

Les Samsung Galaxy Buds2 Pro affichent un prix de 229 euros en précommande. Jusqu’au 25 août prochain, vous pouvez bénéficier d’un chargeur duo sans fil de 15 W offert, ainsi qu’un bonus de reprise de 30 euros sur vos anciens écouteurs.