Avec la disparition de Fitbit Pay, vous ne pourrez plus payer avec ces cinq banques françaises

Google continue d'envahir l'écosystème Fitbit pour peu à peu le remplacer. Cette fois, la firme a annoncé que le système de paiement Fitbit Pay disparaîtra en juillet, au profit de sa propre solution Google Wallet.

C’est désormais officiel : d’ici un peu moins de trois mois, Google Wallet remplacera Fitbit Pay sur les montres et bracelets connectés de la filiale de Google. Introduit en 2018, d’abord sur les éditions spéciales des Fitbit Versa et Charge 3, les paiements réalisés via la puce NFC des montres Fitbit troqueront donc Fitbit Pay pour la propre solution de Google, — et ce à compter du 29 juillet 2024.

En attendant, il reste possible d’utiliser les cartes déjà sauvegardées sur Fitbit Pay, mais le service ne permet plus d’en intégrer de nouvelles. Notons par contre que quelques (rares) exceptions existent. On apprend en effet que les utilisateurs de certains services au Japon (notamment Suica), ou à Taiwan (iPass) pourront continuer d’utiliser Fitbit Pay dans l’immédiat. Il en ira de même pour les utilisateurs de montres et accessoires Fitbit localisés en Arabie Saoudite.

Google s’installe toujours un peu plus dans l’écosystème Fitbit…

Pour rappel, Google Wallet pouvait déjà être utilisé sur certains produits Fitbit, notamment depuis l’arrivée du bracelet connecté Charge 6 en fin d’année dernière. Son utilisation par défaut sur les montres et bracelet de Fitbit marque toutefois une étape supplémentaire dans la déconstruction de la marque Fitbit au profit de Google. Un « rebranding » progressif de plus en plus assumé par le géant de Mountain View. D’après un email adressé par Fitbit aux utilisateurs concernés, cette transition permettra quoi qu’il en soit « d’augmenter le nombre de banques et de cartes disponibles pour les paiements sans contact sur votre appareil Fitbit, et vous permettra de payer rapidement partout où Google Wallet est accepté ».

Un argument qu’il convient de nuancer, du moins en France. Car si Google Wallet est effectivement compatible avec un plus grand nombre de banques dans l’Hexagone, les utilisateurs français perdront au change dans certains cas. Si l’on compare les solutions bancaires acceptées respectivement par Fitbit Pay et Google Wallet, on s’aperçoit en effet que cinq d’entre elles ne seront plus prises en charge après le passage vers Google Wallet :

Crédit Mutuel Arkea (Mastercard)

Crédit Mutuel de Bretagne (Mastercard)

Crédit Mutuel du Massif Central (Mastercard)

Crédit Mutuel du Sud-Ouest (Mastercard)

TransferWise (Mastercard)

Google Wallet reste néanmoins une solution plus avantageuse dans l’ensemble, avec plus de 70 banques et services de transferts d’argent compatibles en France (vous pouvez en retrouver la liste complète ici). On a par ailleurs bon espoir qu’au moins certaines des cinq solutions énumérées ci-dessus deviendront compatibles par la suite.