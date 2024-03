Google Wallet va perdre une fonction bien pratique

Vous pensiez que le paiement sans contact ne pouvait pas être plus simple ? Détrompez-vous. Google vient de rendre l'utilisation de Google Wallet un peu plus contraignante, mais aussi beaucoup plus sûre.

Les utilisateurs de Google Wallet sur Android vont devoir s’adapter à un changement dans leur façon d’effectuer des paiements sans contact.

Désormais, chaque transaction, quelle que soit sa valeur, nécessitera le déverrouillage préalable du smartphone. Une mesure qui, si elle renforce la sécurité, risque de perturber les habitudes.

Un changement de comportement pour plus de sécurité

Jusqu’à présent, dans de nombreux pays, les utilisateurs de Google Wallet pouvaient effectuer des paiements sans contact sans avoir à déverrouiller leur smartphone, à condition que le montant de la transaction ne dépasse pas un certain seuil. En France, par exemple, ce seuil était fixé à 30 euros. Mais depuis février 2024, cette fonctionnalité a disparu, comme l’a relevé le média 9to5Google.

Google a, en effet, ajouté une note à sa page d’aide pour la configuration des paiements mobiles avec Google Wallet, précisant que « bientôt, votre carte de crédit et de débit ne sera pas débitée (…) sauf si vous avez récemment utilisé une méthode de vérification, comme votre empreinte digitale ou votre code PIN ».

Ce changement vise à renforcer la sécurité des transactions. En effet, en exigeant un déverrouillage systématique du smartphone avant chaque paiement, Google s’assure que c’est bien le propriétaire du téléphone qui effectue la transaction. Une mesure de précaution qui peut sembler contraignante, mais qui permet de prévenir d’éventuelles fraudes.

