Google Wallet sur Wear OS vous laisse désormais utiliser les clés d’hôtel et badges d’accès

Google déploie une mise à jour majeure de son application Google Wallet pour les montres connectées sous Wear OS, élargissant considérablement ses capacités.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic sous Wear OS // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Google Wallet sous Wear OS permet maintenant aux utilisateurs de stocker directement sur leur poignet des clés d’hôtel, des cartes d’étudiant et des badges professionnels. Cette nouveauté arrive avec la version 24.47 de Google Play Services. Elle fait suite à l’introduction, l’année dernière, du support des passes avec codes QR et codes-barres sur les montres connectées. Auparavant, l’application était principalement limitée aux cartes bancaires et à quelques options de transport.

L’intérêt pratique de cette mise à jour est évident, particulièrement dans les situations où les utilisateurs ont les mains occupées. Qu’il s’agisse d’accéder à son bureau ou de naviguer dans un hôtel avec ses bagages, la possibilité d’utiliser sa montre comme badge d’accès simplifie considérablement le quotidien.

Google Wallet a droit à quelques améliorations

Le déploiement de Google Wallet s’accompagne également d’une expansion géographique majeure, l’application étant désormais disponible dans 91 pays. Google est donc sur la bonne voie pour rendre son portefeuille numérique accessible au plus grand nombre.

Il est à noter que cette fonctionnalité est compatible avec l’ensemble des montres connectées sous Wear OS, incluant la Samsung Galaxy Watch, la Google Pixel Watch et autres modèles du marché. Le site web wallet.google.com, lancé en avril, permet de gérer l’ensemble des moyens de paiement et des passes enregistrés, tout en offrant un historique détaillé des transactions.

La mise à jour est en cours de déploiement progressif, ce qui signifie que tous les utilisateurs ne verront pas immédiatement ces nouvelles fonctionnalités sur leurs appareils. On rappelle que le support des pièces d’identité officielles et des passeports n’est pas encore disponible sur Wear OS, cette fonctionnalité pourrait être intégré dans de futures mises à jour, permettant potentiellement aux utilisateurs de se passer complètement de leur téléphone dans certaines situations.