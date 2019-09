En janvier dernier, Google rachetait le constructeur Fossil, une acquisition qui semble avoir été faite pour profiter des développements de montres hybrides du constructeur. Désormais, on sait à quoi travaille Fossil en termes de montre connectée équipée de véritables aiguilles grâce à des fuites de la Fossil Collider Hybrid Smartwatch HR.

En début d’année, on apprenait que Google avait racheté une partie de l’activité de Fossil pour se développer sur les montres connectées. Plus précisément, certaines informations récentes indiquaient que le rachat visait en particulier une montre hybride actuellement en développement chez le constructeur qui intéresserait fortement Google.

Or, jusqu’à présent, Fossil s’était cantonné aux seules montres connectées classiques. On ignorait donc quel était le projet de montre hybride sur lequel le constructeur travaillait. Il semble finalement qu’on ait davantage d’informations. En effet, comme le rapporte le site 9to5Google, plusieurs pages mises en ligne — et désormais retirées — sur des sites de e-commerce mettaient en avant une certaine « Fossil Collider Hybrid Smartwatch HR ».

Une interface probablement sous Wear OS

Comme son nom l’indique, cette montre — qui n’a pas encore été officiellement annoncée par Fossil — est une montre hybride dotée à la fois d’un écran en encre électronique et d’aiguilles pour donner l’heure. Comme le signale 9to5Google, l’écran semble reprendre une disposition bien connue sur les montres sous Wear OS avec l’affichage du rythme cardiaque, de la météo, du nombre de pas et de la date. Certaines images montrent également un système de notification semblable à celui de Wear OS, tout comme l’écran de suivi d’activité sportive.

Par ailleurs, grâce à l’écran e-ink, la Fossil Collider Hybrid Smartwatch HR pourrait fonctionner pendant deux à quatre semaines consécutives avant de tomber à court de batterie. Elle devrait également profiter d’un lecteur de rythme cardiaque et d’une étanchéité jusqu’à 3 mètres. La navigation se ferait quant à elle à l’aide des différents boutons sur le côté du boitier.

Pour l’heure, la Fossil Collider Hybrid Smartwatch HR n’a pas été annoncée par le constructeur. Néanmoins, elle reste encore listée sur certains sites comme TicTac Area. Elle y est annoncée à un prix de lancement de 179 euros avec un bracelet en silicone.