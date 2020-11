Amazfit GTR 2e et GTX 2e : deux nouvelles variantes repérées auprès de la FCC

Analyser les listings de la FCC permet bien souvent de découvrir de nouveaux appareils connectés avant leur annonce. Aujourd’hui, ce sont les Amazfit GTR 2e et GTS 2e qui apparaissent avant l’heure par ce biais…

Fin octobre, nous vous présentions les Amazfit GTR 2 et GTS 2 fraîchement dévoilées. Quinze jours plus tard, nous voici confrontés à des images repêchées dans les listings de la FCC (Federal Communications Commission) sur lesquels de nouveaux modèles se matérialisent : les GTR 2e et GTS 2e, deux variantes des modèles respectifs annoncés il y deux semaines par la filiale de Huami. Repérées par TizenHelp (via GSMArena), ces dernières seraient en réalité des GTR 2 et GTS 2 classiques, mais simplement destinées au marché indien. Comme le rappelle le média, les deux montres annoncées fin octobre étaient en effet réservées à l’Europe et aux États-Unis.

Les clients indiens bientôt concernés par les remplaçantes des Amazfit GTR et GTS ?

Pour l’heure le store indien d’Amazfit fait donc toujours l’impasse sur les Amazfit GTR 2 et GTS 2, au profit des GTR et GTS de première génération, toujours à l’étalage, mais en soldes. La chose pourrait donc changer si l’on en croit GSMArena.

Sur les captures d’écrans déposées auprès de la FCC, nous retrouvons les mentions GTR 2e et GTS 2e agrémentées des références respectives de ces deux nouveaux modèles (A2023 et A2021).

D’après les visuels dénichés, les deux montres profiteront d’une connectivité Wi-Fi et d’un design semblable aux GTR 2 et GTS 2 avec un cadran rectangulaire pour la GTS 2e et un cadran rond pour la GTR 2e. On devrait aussi y retrouver un écran AMOLED en verre traité Gorilla 3D.

Pour rappel, les Amazfit annonçaient pour le reste jusqu’à 14 jours d’utilisation classique pour la GTR 2 et 7 jours pour la GTS 2. Des chiffres qui devraient logiquement se répercuter sur ces possibles modèles indiens, dont les spécifications complètes devraient être dévoilées prochainement.