Elgato lance un accessoire pour gérer vos streams comme un pied

L'allemand Elgato annonce cette semaine sa Stream Deck Pedal, un accessoire conçu pour permettre aux streamers de déclencher des actions pendants leurs diffusions sans lâcher leur clavier des mains. Il s'accompagne d'un plugin officiel pour Discord.

Curieuse à première vue, la Stream Deck Pedal pourrait vite trouver son public auprès des streameuses et streamers… mais pas seulement. Annoncé en début de semaine par le fabricant teuton Elgato (racheté en 2018 par l’américain Corsair), cet accessoire est conçu pour se placer sous un bureau afin d’être actionné avec le pied.

Il regroupe trois pédales permettant un contrôle logiciel ou matériel, explique le constructeur. Pratique pour déclencher facilement des effets, changer de scène ou tout bêtement basculer entre plusieurs caméras… le tout sans lâcher le son clavier des mains et son écran des yeux.

Comme le précise The Verge, ce nouvel accessoire peut également servir à améliorer l’accessibilité de certaines fonctionnalités de stream aux utilisateurs qui ne peuvent pas passer par un Stream Deck classique. Et si ce n’est pas nécessairement son public cible, la Stream Deck Pedal peut également servir aux musiciens et DJs voulant actionner des effets à la volée, sans avoir besoin d’interagir directement avec leur PC.

Aussi polyvalente qu’un Stream Deck traditionnel, la triple pédale d’Elgato est parfaitement utilisable avec des outils qui n’ont pas grand chose à voir avec le stream. L’employer pour des appels sur Zoom ou sur Photoshop est théoriquement possible.

Sur le plan strictement matériel, la Stream Deck Pedal dispose d’une surface antidérapante sur le dessous pour ne pas glisser quand on l’utilise. Elgato fournit par ailleurs un jeu de ressorts interchangeables.

And one more thing…

Today we're also launching our official Discord Stream Deck plugin!

🔇 Mute Mic

🗣 Push-to-Talk

➕ Join Voice Channels

🔄 Switch Text Channels

🦶 Works perfectly with Stream Deck Pedal pic.twitter.com/ttc10vmQc1

— Elgato (@elgato) January 25, 2022