Y-Brush : 3 bonnes raisons de choisir la brosse qui lave vos dents en 10 secondes

Le matin, chaque minute compte pour ne pas être en retard. Y-Brush a développé une brosse à dents capable de vous faire gagner de précieuses minutes. Avec elle, vous n'avez besoin que de 10 secondes pour réaliser un lavage complet de votre dentition.

Passage obligé du matin et du soir, le brossage de dents a lui aussi le droit à son lot d’innovations. La société française Y-Brush (prononcez « why-brush », comme en anglais) a développé une brosse à la forme unique et à la promesse forte : garantir un lavage complet et efficace de vos dents en 10 secondes seulement. De quoi gagner du temps face à un brossage traditionnel, sans pour autant sacrifier son hygiène dentaire.

Le pack Y-Brush NylonMed V2 est actuellement en promotion au prix de 99,99 euros. Voici 3 raisons de vous laisser tenter par cette brosse à dents sans pareil, qui a déjà séduit 60 000 clients en France.

Y-Brush : seulement 10 secondes pour se laver les dents

Les professionnels de santé recommandent un brossage de dents d’au moins deux minutes. Comment la société Y-Brush peut-elle alors promettre un nettoyage complet de votre dentition en seulement 10 secondes ? La réponse se trouve dans la brosse utilisée. En forme de Y, celle choisie par Y-Brush s’insère dans la bouche en recouvrant toute une partie de votre dentition avant de vibrer pour la nettoyer. Le nettoyage de 10 secondes est divisé en deux parties : 5 secondes sont nécessaires pour les dents du haut, et autant pour celles du bas. Un processus bien décrit lors du test de Numerama.

À l’inverse, une brosse à dents traditionnelle ne lave qu’une petite portion de votre dentition à chaque passage. Voilà pourquoi, logiquement, Y-Brush permet de gagner du temps sur le lavage de dents. Mais cela ne se fait pas au détriment de la propreté. Y-Brush s’est montré professionnel dans la conception, puisque sa brosse a été conçue en collaboration avec des dentistes afin d’assurer l’efficacité de l’appareil.

Une brosse qui s’adapte à toutes les bouches

Chaque bouche est différente, pourtant Y-Brush a conçu sa brosse pour qu’elle s’adapte à toutes les morphologies. L’entreprise propose d’abord deux tailles de brosse, alors comment choisir ? C’est simple, la taille S s’oriente davantage vers les enfants de 4 à 12 ans et les personnes avec des mâchoires de petite taille sans dents de sagesse. La taille M est conseillée à toutes les autres personnes.

Ensuite, la brosse en Y a l’avantage d’être flexible. C’est pour cette raison que Y-Brush recommande de la mâchouiller lors du lavage. C’est la garantie d’avoir une brosse qui épouse parfaitement la forme de votre dentition. L’entreprise revendique d’ailleurs un taux de retour de 3 % seulement.

Enfin, le moteur qui fait vibrer Y-Brush comprend 3 intensités différentes. Vous pouvez commencer avec le mode le plus doux afin de vous habituer au fonctionnement de la brosse, puis évoluer vers les modes « normal’ et « intensif ». C’est avec ce dernier que le lavage complet ne dure que 10 secondes.

Des filaments en nylon : le choix judicieux d’Y-Brush

Les brosses à dents avec une forme similaire à celle de Y-Brush ne sont pas nouvelles. Vous trouverez bon nombre de concurrents sur divers sites marchands. Toutefois, les brosses Y-Brush ont une particularité que les autres n’ont pas : elles sont équipées de filaments en nylon, et non de picots en silicone comme c’est généralement le cas.

Le nylon est le matériau que l’on retrouve également sur nos brosses traditionnelles et il est bien plus efficace que le silicone pour la simple et bonne raison que les filaments en nylon sont plus fins, et qu’ils pénètrent mieux la zone interdentaire. Il s’agit de l’espace peu accessible entre deux dents d’une même rangée. Le nylon a également l’avantage d’être plus abrasif.

Comme toutes les brosses à dents, celle de Y-Brush doit aussi être remplacée de temps à autre. Vendue à 29,99 euros à l’unité, elle a l’avantage d’avoir une longue durée de vie de 6 mois.

Y-Brush : une offre à saisir

La brosse à dents Y-Brush est actuellement en promotion sur le site officiel de la marque. D’ordinaire proposée à 132,98 euros dans le pack NylonMed V2, elle chute au prix de 99,99 euros pour quelques jours encore. Ce pack comprend tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer :

le manche motorisé

une brosse (taille S ou M)

un applicateur de dentifrice

D’autres packs encore plus généreux sont également en promotion sur le site de Y-Brush. Découvrez toutes les offres en cours à cette adresse. Y-Brush est aussi en vente à la Fnac, Amazon, Boulanger et bien d’autres.