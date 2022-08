Lumina Desk : le bureau qu’il faut demander à votre patron pour gagner en efficacité

Depuis que les geeks s'intéressent aux bureaux, on peut modifier leur hauteur électriquement, des prises sont intégrées et il y a même des LED RGB sur certains. Mais, on peut encore aller plus loin en intégrant un écran Oled.

Le Lumina Desk est au stade de projet… mais les premiers visuels feront frémir les plus geeks d’entre nous. C’est un bureau extrêmement avancé, équipé d’un écran Oled et destiné à donner un aperçu rapide des informations importantes.

Un écran avec son propre système

Sa caractéristique la plus notable est son écran Oled de 24 pouces intégré. Cet écran n’est pas destiné à être l’écran de travail principal, mais il est destiné à afficher des informations supplémentaires. Ce n’est pas seulement un moniteur, c’est un système intégré. Il embarque, en effet, son propre système d’exploitation nommé Lumina OS. Cet OS est capable d’afficher un flux Twitter, le calendrier et d’autres données, entre autres.

De plus, le fabricant souhaite fournir un kit de développement (SDK). Cela permettra, par exemple, à un administrateur réseau pour afficher l’utilisation d’un serveur ou du réseau. Les exemples sont nombreux puisque l’on peut adapter les informations affichées à tous les métiers.

Lumina Desk Lumina Desk Lumina Desk Lumina Desk Lumina Desk

C’est un écran classique avec un taux rafraîchissement à 60 Hz et une luminosité maximale de 1 200 cd/m². Les pieds de la table sont en aluminium et le plateau de la table est en verre. La hauteur de la table est réglable électriquement. Elle comprend également six prises, ainsi que six ports USB Type-C avec une puissance de sortie totale de 120 watts, et jusqu’à 30 watts par port. Enfin, deux socles de charge sont par ailleurs disponibles pour charger votre téléphone.

À présent, vous pouvez vous inscrire sur leur site officiel pour vous informer des prochaines avancées du projet. Les plus bricoleurs d’entre vous préféreront sans doute créer leur propre table en récupérant une tablette ou un moniteur, par exemple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.