Pourquoi le câble Thunderbolt 4 Pro d’Apple coûte-t-il 149 euros ? Il a été passé aux rayons X

On a tous déjà été surpris par le prix d’un simple câble. Pourtant, tous les câbles ne se valent pas. Prenons l’exemple du câble Thunderbolt 4 Pro d’Apple vendu à 150 euros (en remise chez Amazon France). À première vue, c’est juste un autre câble, mais il y a bien plus derrière ce prix élevé.

Qu’est-ce qui le rend si spécial ?

Le câble Apple n’est pas qu’un simple « bout de fil ». Outre la prise en charge des transferts de données Thunderbolt 3, 4 et USB 4 allant jusqu’à 40 Gb/s, il est également conçu pour charger les appareils en fournissant jusqu’à 100 W.

Pour comprendre les secrets du câble, il a été passé au scanner à rayons X industriel Neptune par Lumiafiel (le scan 3D complet vaut le coup). Cette exploration a permis de dévoiler une architecture interne complexe et minutieusement pensée. Derrière le design épuré que l’on connaît tous du câble d’Apple se cache une architecture complexe.

Chaque embout du câble révèle un mélange d’acier inoxydable sous une délicate couche de plastique. Cette composition n’est pas qu’esthétique : elle offre une solidité inégalée, surtout au niveau de la transition entre la fiche et le câble, où l’acier renforcé prévient tout risque de dommage.

Derrière le design épuré que l’on connaît tous du câble d’Apple se cache une architecture complexe et raffinée. À l’intérieur du câble, ce ne sont pas moins de 20 fils qui cohabitent, dont la moitié bénéficie d’un blindage individuel, garantissant une transmission de données sans interférence. Et si l’on pousse l’analyse plus loin, on découvre que le connecteur lui-même est un chef-d’œuvre : un boîtier en plastique dur protège un blindage métallique lié à la coque, tout en acier inoxydable. Le cordon, là où il quitte le connecteur, est protégé par un serre-câble monobloc, serti dans huit directions pour assurer la longévité de l’ensemble.

Mais le véritable trésor est caché encore plus profondément. Le connecteur Thunderbolt dispose de 24 broches, chacune montée sur un PCBA à 10 couches. Cette complexité permet au câble d’atteindre des vitesses de transmission de données phénoménales. L’utilisation de vias aveugles et enterrés, ainsi que la gestion précise de la longueur des traces pour garantir une transmission de données optimale, témoigne d’une expertise et d’un savoir-faire technique. Jon Bruner n’a pas hésité à qualifier le câble Thunderbolt 4 Pro d’« œuvre d’art », soulignant la complexité et la finesse de sa conception.

Face à ce câble, comment se comparent les câbles concurrents à moindre coût ? Le câble Amazon Basics, par exemple, est plus simpliste. Bien qu’il possède une gaine métallique, son serre-câble est moins robuste, et la fiche elle-même ne compte que 12 broches. Le câble NiceTQ USB-C, quant à lui, présente une conception encore plus rudimentaire.

Sans blindage métallique robuste et avec une fiche flottante dans du plastique, il ne semble pas à même de tenir ses promesses de vitesses de 10 Gbps. Ce fabricant affirme que le câble transmet des données jusqu’à 10 Gbps – une vitesse qui correspond à l’USB 3.1 Gen 2 – mais il ne dispose que de suffisamment de broches et de fils pour prendre en charge l’USB 2.0 jusqu’à 480 Mbps.

Comme vous pouvez le voir, le câble Thunderbolt 4 Pro d’Apple est un concentré de technologies. Le test réalisé grâce au scanner Neptune de Lumiafiel a montré à quel point chaque détail était pensé pour la performance et la longévité. Son prix, bien qu’élevé, semble donc être justifié au vu de l’expertise et de la technologie qu’il renferme. Bref, une règle d’or : pour bénéficier de la meilleure performance et durabilité, n’optez pas pour le premier produit venu.