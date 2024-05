Nostalgiques de l’iPod ? Cet accessoire transforme votre Apple Watch en baladeur

Attendu cet été, le TinyPod est un accessoire qui permet de transformer une Apple Watch en iPod de luxe. Véritable machine à nostalgie, ce produit se dévoile un peu plus cette semaine au travers d'un spot vidéo partagé sur les réseaux sociaux.

Nous ne connaîtrons le détail de ce nouveau produit qu’en juin, mais le tinyPod se dévoile cette semaine un peu plus au travers d’un spot vidéo de 48 secondes partagé juste avant le week-end sur X (anciennement Twitter). Plusieurs mois après avoir été évoqué pour la première fois, on découvre donc un concept plus étoffé que ce que nous aurions pensé de prime abord.

Car si le tinyPod se présente bien comme une « coque » capable de transformer une Apple Watch en iPod… il semble dans les faits aller plus loin, en permettant par exemple d’utiliser la montre connectée d’Apple en tant que téléphone minimaliste. Visiblement, il ne sera donc pas juste question de musique et de nostalgie avec cet accessoire.

« Your phone away from phone »

De ce que l’on en connaît pour l’instant, le tinyPod permettra d’accueillir une Apple Watch une fois son bracelet retiré, et de la contrôler, non plus à l’aide de sa molette Digital Crown, mais grâce à une roue cliquable proche de cette proposée il y a 20 ans par les iPod mini, notamment. Reste à savoir s’il s’agira vraiment d’un moyen pratique de naviguer dans watchOS.

This summer. Live different pic.twitter.com/7qvu5Sm3Xv — 𝘁𝗶𝗻𝘆𝖯𝗈𝖽 (@thetinypod) May 24, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quoi qu’il en soit, et comme le souligne 9to5Mac, le tinyPod se vend comme étant plus qu’une simple coque pour Apple Watch. La vidéo partagée ce 24 mai se termine d’ailleurs par un slogan qui a au moins le mérite d’intriguer, et que l’on pourrait traduire par « votre téléphone loin du téléphone ». En l’occurrence, ce concept de téléphone minimaliste pourrait s’avérer pertinent à l’heure où de nombreux utilisateurs ont du mal à laisser leur smartphone de côté.

On notera par ailleurs qu’à ses débuts l’iPhone était directement inspiré de l’iPod. En permettant d’obtenir une sorte de « cross-over » entre iPhone, Apple Watch et iPod, tinyPod pourrait donc offrir quelque chose d’amusant… voire même de rafraîchissant. On en saura plus d’ici quelques semaines.