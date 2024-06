Les données personnelles des utilisateurs de traqueurs Tile ont été piratées

À chaque nouvelle semaine, un nouveau piratage. Cette fois-ci, c’est au tour de l’entreprise commercialisant les traqueurs Bluetooth Tile de passer à la casserole.

C’est une nouvelle qui ne fait jamais plaisir. Comme le révèle une enquête de 404 Media, la base de données des utilisateurs et des utilisatrices de balises Tile a été victime d’un piratage. Les noms, adresses postales, adresses mail et numéros de téléphone de très nombreux clients et clients ont été dérobés par un hacker mal intentionné.

Les balises Tile sont de petits accessoires Bluetooth destinés à retrouver facilement ses clés ou son portefeuille, similaires aux Airtag d’Apple. Fort heureusement, les données dérobées n’incluent ni la localisation précise de chaque balise Tile ni les mots de passe ou coordonnées bancaires des clients et clientes. Une situation qui aurait été encore plus catastrophique en termes de violation de la vie privée. Néanmoins, l’individu aurait eu accès à un portail permettant normalement aux forces de l’ordre de réclamer l’historique de localisation d’une balise.

Attention aux risques de phishing

Aucune vulnérabilité du code n’a été ici exploitée ici. D’après 404 Media, le hacker a pu s’infiltrer dans les systèmes en utilisant tout bêtement l’identifiant et le mot de passe d’un ancien employé de Tile dont les accès n’ont à priori pas été révoqués. En plus d’offrir un accès aux données personnelles des utilisateurs, la plateforme permettait aussi de transférer la propriété de certaines balises Tile à d’autres comptes ou d’envoyer des notifications aux propriétaires de balise. Mais aucun de ces outils n’a, semblerait-il, été utilisé ici.

De son côté, Life360 (qui commercialise les balises Tile) a affirmé après la publication de l’enquête que « cette intrusion s’est limitée aux données d’assistance à la clientèle de Tile […] et n’est pas plus répandue ». L’entreprise a prévenu les forces de l’ordre de l’incident et promet de prendre « de nouvelles mesures pour empêcher l’accès à sa base de données par des personnes mal intentionnées ».

Comme d’habitude avec ce genre de piratage massif des données personnelles, le risque n°1 reste les campagnes de phishing qui pourraient en découler. Avec tout un tas d’informations personnelles, un pirate peut facilement se faire passer pour une institution légitime et tenter de vous soutirer encore plus de données en affichant avec un vernis très officiel. Soyez donc prévenant dans les prochaines semaines si vous recevez des mails louches de la part de Tile ou d’autres adresses inconnues.

