Ce sticker QR Code retrouve vos objets et événements : on l’a testé

Sommaire Design Concept Utilisation Application Conclusion Commentaires

Nous avons essayé les stickers QR Code de FindR. Malgré quelques problèmes de jeunesse, ces produits sont une belle découverte.

La startup parisienne FindR déploie une solution à base de stickers ornés d’un QR Code pour retrouver les objets que l’on égare. Se positionnant sur un marché similaire à celui de l’Apple AirTag et du Samsung SmartTag, le système de FindR dispose à son avantage d’être bien moins onéreux à acquérir et de fonctionner sans batterie. Néanmoins, son fonctionnement repose sur l’honnêteté de l’individu par lequel l’objet perdu sera trouvé : on parle ainsi d’entraide entre pairs et non d’une géolocalisation active à distance.

Les stickers utilisés pour ce test nous ont été fournis par la marque FindR.

Design : tape-à-l’œil et pratique

L’entreprise FindR propose deux grandes familles de produits : des portes-clés et des stickers, ornés d’un QR Code. Notre test portant précisément sur les stickers, on remarque que ces derniers sont commercialisés sous plusieurs conditionnements. On peut ainsi commander soit une planche dans un design et un coloris uniformisé, soit un pack contenant un assortiment aléatoire de couleurs. Dans les deux cas cités, les stickers proviennent en plusieurs dimensions.

Il apparaît désormais nécessaire d’éclaircir un point important : si une planche contient 12 stickers, tous sont ornés du même QR Code. Ceci est propre au concept de FindR : l’utilisateur dispose de sa propre page hébergée sur le web et reliée à un modèle de QR Code. En d’autres termes, une planche équivaut à un QR Code. À l’inverse, dans le cas des assortiments aléatoires, chaque QR Code est unique.

Nous avons souhaité essayer la tenue de la colle des stickers sur différentes matières ainsi que la résistance de ceux-ci. Sur une matière lisse de type carte bancaire, nous ne rencontrons aucun problème avec la tenue du sticker. Il en va de même pour d’autres objets similaires comme la coque d’un smartphone, un portefeuille en cuir ou en toile ainsi que pour les branches d’une paire de lunettes de soleil.

Pour ce dernier type d’objet, nous avons utilisé le sticker le plus petit disponible. Le QR Code se lit facilement depuis le smartphone, malgré sa taille réduite. Il a cependant été nécessaire de recouper légèrement les bords de l’autocollant afin de l’adapter à l’étroitesse des branches.

Nous avons d’ailleurs immergé cinq minutes dans un verre d’eau la branche de lunettes sur laquelle l’un des stickers était collé. Le verdict est sans appel : la colle est bel et bien résistante à l’épreuve de l’eau.

Un concept qui couvre plusieurs usages

Ce système de QR Code fonctionne de concert avec l’application FindR, développée par la marque éponyme et disponible sur l’App Store (iOS) et le Play Store (Android). Comme nous l’avons évoqué précédemment, chaque planche contient plusieurs stickers, tous étant ornés du même QR Code. Avant de développer le fonctionnement même de l’application, arrêtons-nous sur les quatre modes d’utilisation de FindR, qui façonnent le concept du produit.

Privé : le QR Code renvoi vers une page hébergée par FindR que l’utilisateur peut personnaliser avec une photo et un message. Un formulaire est présent et permet à la personne qui trouve l’objet perdu de contacter le propriétaire. Notons à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire sur FindR pour contacter le propriétaire d’un objet dont le code aurait été scanné. Ce point est très positif puisqu’il lève ce qui aurait pu représenter un frein au bon fonctionnement du système.

: le QR Code renvoi vers une page hébergée par FindR que l’utilisateur peut personnaliser avec une photo et un message. Un formulaire est présent et permet à la personne qui trouve l’objet perdu de contacter le propriétaire. Notons à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire sur FindR pour contacter le propriétaire d’un objet dont le code aurait été scanné. Ce point est très positif puisqu’il lève ce qui aurait pu représenter un frein au bon fonctionnement du système. Bio : moins axé sur la perte d’un objet, le mode bio renvoi vers une mini bio du choix de l’utilisateur. On pourrait imaginer ce mode utilisé dans le domaine du street art pour apporter plus d’informations sur une fresque urbaine, par exemple.

: moins axé sur la perte d’un objet, le mode bio renvoi vers une mini bio du choix de l’utilisateur. On pourrait imaginer ce mode utilisé dans le domaine du street art pour apporter plus d’informations sur une fresque urbaine, par exemple. Mur : un QR Code scanné en mode mur renvoi vers un espace de discussion communautaire hébergé sur une page web. Cette fonction pourrait être utilisée par des créateurs d’évènements éphémères ou localisés dans un lieu bien précis.

: un QR Code scanné en mode mur renvoi vers un espace de discussion communautaire hébergé sur une page web. Cette fonction pourrait être utilisée par des créateurs d’évènements éphémères ou localisés dans un lieu bien précis. Lien : permet de faire pointer le QR Code vers un lien externe personnalisé.

Utilisation : Cas pratiques et mise en œuvre

Un QR Code qui crée du lien

Si le mode « mur » paraît intéressant aux premiers abords pour créer des espaces virtuels géolocalisés, on regrette qu’il soit nécessaire de créer un compte pour poster sur le mur. Ceci pourrait rebuter plus d’un nouvel utilisateur à poster un message sur une page publique. Néanmoins, ce problème est facilement contournable puisque l’on dispose du mode « lien ». En ce sens, nous avons créé une page de discussion virtuelle à destination des voisins d’une résidence. Nous avons pour cela utilisé un outil de discussion instantanée de type « chatbot » qui dispose d’un lien unique et l’avons relié à un QR Code FindR. Ce QR Code a été collé sur un aimant dans l’ascenseur de l’immeuble pour que tous les voisins puissent facilement le scanner.

Revenons à la solution QR Code de FindR. Un point intéressant réside en la mise à disposition de statistiques. Le propriétaire d’un sticker peut consulter le nombre de scans de chacun de ses QR Codes, un élément très important pour les organisateurs d’évènements.

Retrouver un objet perdu

Il s’agit de l’une des utilisations les plus évidentes : retrouver un objet en cas de perte. De prime, on reprochera un élément majeur aux produits de FindR. Probablement adaptés pour le marché anglophone, les stickers sont tous ornés du nom de la marque. Si celui-ci se prononce « Finder » et évoque incontestablement le verbe « trouver » en anglais, il apparaît moins évident à deviner pour un non-bilingue. Aucune indication sur le concept du sticker n’est présente, il y a fort à parier que le but du sticker ne soit pas deviné par l’individu ayant retrouvé l’objet. Face à la multiplication des arnaques au QR Code dont font éloge les médias du monde entier, scanner un tel sticker présent sur un objet dans la rue peut être dissuasif par nature.

Si le concept est pourtant attrayant et que de nombreux éléments sont pensés pour faciliter la vie du consommateur — comme les différentes tailles de stickers pour tous les objets — on craint que l’absence d’une mention en français engendre de nombreux ratés.

Application : fonctionnelle en partie, mais encore quelques bugs

Une fois mis en place, on scanne le QR Code via l’application FindR afin de s’approprier le sticker.

L’ajout d’un nom est requis dans l’application pour permettre de s’y retrouver par la suite puisque, rappelons-le, un compte FindR permet de gérer plusieurs codes. L’application permet optionnellement d’ajouter une photo. Celle-ci pourra apparaître sur la page publique consultée par l’individu qui retrouvera l’objet.

Une fois l’objet configuré, nous avons souhaité regarder le parcours utilisateur lors du scan du QR Code. Il semble impossible de modifier le langage de la page. Autrement dit, l’individu qui retrouve l’objet arrive sur une page en anglais. Également, FindR affiche une bannière pour télécharger son application en haut de page. Cet élément pourrait inquiéter l’individu avant qu’il ne clique sur le bouton « Declare Discovery » (déclarer la découverte).

En cliquant sur ce bouton, une seconde page permet de laisser un message par le biais d’un formulaire. Une adresse e-mail est requise, le téléphone est optionnel. On craint que ces étapes soient un frein à la bonne volonté de monsieur tout le monde qui aurait retrouvé notre carte bancaire.

Le propriétaire du QR Code reçoit effectivement une notification lorsqu’il reçoit un message. En revanche, en cliquant sur celle-ci, si l’application FindR s’ouvre bel et bien, aucune trace de ce message n’est présente… Heureusement, FindR ne se contente pas d’une notification et envoie également un e-mail contenant ce fameux message ainsi que les coordonnées de l’individu ayant fait la trouvaille.