Sony vient de présenter un HUB USB-Type-C ainsi qu’une nouvelle carte SD résistante.

Sony vient d’annoncer le MRW-S3, un HUB USB Type-C avec le lecteur de cartes SD / microSD UHS-II le plus rapide au monde. Ce hub prend également compatible Power Delivery et intègre une sortie HDMI.

Il prend en charge de la norme USB 3.1 Gen 2 lui permet de réaliser des transferts de données allant jusqu’à 1 000 Mb/s. Le MRW-S3 peut également recevoir jusqu’à 100 W d’alimentation USB PD (USB Power Delivery) afin de garantir des connexions stables et fiables avec des périphériques USB. La sortie HDMI peut prendre en charge des signaux vidéos jusqu’en 4K 30p.

Le MRW-S3 pèse 95 grammes et est livré avec un câble USB-C à USB-C. Ce câble peut également être utilisé pour la connexion à des périphériques USB 3.1 Gen 2 ou à un adaptateur secteur USB PD AC jusqu’à 100 W, grâce à son eMarker intégré. Vous pouvez donc le connecter à un Raspberry Pi 4… ou bien un MacBook Pro.

Sony a également annoncé une carte SD SF-M TOUGH V60 réputée être la carte SD UHS-II la plus robuste au monde, elle est résistante aux chocs et dotée des niveaux les plus élevés en matière de résistance à l’eau et de protection contre la poussière. Elle peut obtenir une vitesse de transfert de données jusqu’à 277 Mb/s en lecture et 150 Mb/s en écriture. Plusieurs versions existent : 64 Go, 128 Go et 256 Go.

V60 (Video Speed Class 60) : au moins 60 Mo/s en écriture, compatible 4K et 8K

Notez qu’il existe des cartes SD plus rapides, dont les cartes UHS-III et SD Express :

UHS-III : jusqu’à 624 Mb/s

SD Express (SD uniquement) : jusqu’à 985 Mb/s

Les MRW-S3, SF-M et SF-E seront disponibles à partir de l’automne 2019. Il n’y a actuellement aucune information concernant leurs prix.