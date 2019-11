Lancé en financement participatif sur Kickstarter, DIPLE transforme votre smartphone en véritable microscope permettant d’observer des micro-organismes, des bactéries ou carrément vos propres cellules sanguines.

Kickstarter croule sous les projets. Certains ne verront jamais le jour, d’autres feraient mieux de ne jamais aboutir, et puis il y a les projets prometteurs, ceux qui apportent quelque chose de concret à des marchés bien spécifiques. DIPLE fait clairement parti de cette troisième catégorie.

Cet accessoire de la taille d’une boîte de smartphone, précise The Verge, permet de transformer n’importe quel smartphone (ou même tablette) en microscope de poche capable de trois niveau de grossissements natifs (35x, 75x, et 150x). Mieux, en passant par le zoom du mobile, SmartMicroOptics (fabricant de DIPLE) assure qu’il est possible d’atteindre un niveau de grossissement par 1000, et ce « avant toute pixellisation ». Un niveau de zoom qui dépendra toutefois des capacités en photo de l’appareil utilisé.

Examiner efficacement l’infiniment petit

L’intérêt de DIPLE et de pouvoir se substituer à un véritable microscope, en permettant d’observer efficacement des organismes invisibles à l’œil nu, comme des bactéries ou des cellules (vous pouvez d’ailleurs retrouver des exemples d’organismes photographiés grâces à DIPLE sur la page Instagram du produit).

Ce n’est pas la première fois que SmartMicroOptics s’attaque à ce type d’accessoires. En 2016, le fabricant lançait ainsi (déjà au travers d’une campagne Kickstarter) ses lentilles autocollantes BLIPS pour smartphones. Ces dernières visaient avant tout la macrophotographie et ne permettait pas l’observation « scientifique » de micro-organismes. Le kit DIPLE, lui, permet une microscopie statique et probante grâce à un système de rétro-éclairage (comme sur de véritables microscope). A noter que l’accessoire permet aussi d’exploiter facilement des lames et lamelles, pour l’observation d’échantillons préparés en amont.

Comme le note The Verge, DIPLE est loin d’être le seul kit permettant d’utiliser un smartphone en guise de microscope d’appoint, mais il compte d’ores et déjà parmi les solutions les plus intéressantes et les plus sérieuses.

Question prix, l’accessoire est proposé à partir de 36 euros. Il faut alors se contenter d’un zoom x35. Le modèle comprenant les trois degrés de grossissement (35x, 75x, et 150x) se monnaye à partir de 109 euros. Un tarif qui le rapproche doucement de véritable microscopes, dotés, pour à peine plus cher, de niveau de grossissement optique parfois supérieurs. Le prix de l’originalité ?