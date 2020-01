Anker, Aukey et Belkin présentent de nouveaux chargeurs pour nos smartphones, PC, MacBook et iPhone

Depuis quelques mois, je cultive un intérêt étrange pour les chargeurs USB-C. Ils sont de plus en plus puissants et de plus en plus compacts, fournissant la puissance nécessaire pour de la charge rapide à la fois pour nos ordinateurs et nos smartphones.

Pour le CES 2020, Anker, Aukey et Belkin présentent de nouveaux chargeurs. Ils sont conçus à partir du nitrure de gallium. Un semi-conducteur à large bande qui permet d’obtenir une vitesse de charge plus élevée avec une meilleure résistance à la charge, contrairement au silicium. Autre avantage de taille : ces puces réduisent la taille des alimentations.

Aukey

Prenons l’Aukey Omnia par exemple, l’alimentation est 66 % plus petite que l’alimentation native du MacBook 13 pouces pour des performances similaires.

Aukey a annoncé un total de cinq chargeurs, dont le chargeur mural Omnia (61 Watts en Power Delivery), deux chargeurs muraux PD Omnia 65 W à double port, le chargeur mural Omnia 100 W PD avec deux ports. En plus de proposer des design très compacts, ces chargeurs ont d’excellentes performances, ils chargent des MacBook, Nintendo Switch ou des PC portables (comme le Dell XPS 13) équipés d’USB-C Power Delivery.

Par exemple, le chargeur mural Omnia 61 W PD avec sa sortie USB-C (PD 3.0) prend en charge DC 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20.3V 3A, avec puissance maximale de 65 Watts, comme son nom l’indique. D’autres chargeurs, comme le modèle PA-B6 et PA-B5, sont capables d’atteindre une puissance de 100 Watts.

Anker

Anker, souvent comparé à Aukey, n’est pas du tout en reste. L’entreprise chinois a présenté sa batterie portable PowerHouse 100, une capacité de 27 000 mAh (100 Wh) conçue pour charger un MacBook Pro 16 pouces, avec une sortie de 100 W via USB-C. En effet, c’est aussi rapide que le chargeur USB-C livré avec le MacBook Pro 16 pouces.

Deux autres chargeurs sont déjà disponibles en France, c’est le cas de l’Atom PD 2. Ce chargeur fournit deux ports compatibles Power Delivery pour une puissance totale de 60 Watts, vous pourrez donc charger votre MacBook Air aux côtés de votre smartphone. Comptez 60 euros, avec une promotion de 20 euros de réduction immédiate… soit 40 euros actuellement.

Enfin, Anker a annoncé la disponibilité en France du Powerport PD +4, un chargeur qui fournit une puissance de 65 Watts via 4 ports, 1 USB-C et 3 USB-A.

Belkin

Enfin, Belkin a également des chargeurs de la même trempe. Pour le CES 2020, on découvre ainsi la série Boost Charge GaN : 30 W, 60 W et 68 W. Belkin prétend posséder l’un des plus petits chargeurs de 60 watts au monde.

Belkin a également dévoilé une station d’accueil 3-en-1 (Boost Charge 3 in 1) qui permet la charge sans fil de tous les appareils Apple simultanément. Il comprend une rondelle de chargement pour l’Apple Watch, un pad pour les AirPods et un support de charge sans fil rapide pour l’iPhone.

Il est compatible avec la plupart des étuis de téléphone jusqu’à 3 mm ainsi que l’étui pour les AirPods Pro, et dispose d’une LED qui affiche l’état de charge. Ce produit sera disponible courant avril 2020 pour plus de 100 euros.