RhinoShield : personnalisez et protégez votre Samsung Galaxy S20 grâce aux nouvelles coques

Le Samsung Galaxy S20 est imminente en France, avec un prix débutant à 909 euros. Bien le protéger est donc primordial pour les personnes qui souhaitent le conserver longtemps.

Vous faites peut-être partie des premiers chanceux à posséder un Samsung Galaxy S20. Si c’est le cas, vous connaissez alors le prix de lancement relativement élevé de ce smartphone : à partir de 909 euros. Il faut donc le protéger efficacement pour éviter toute déconvenue. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers des coques abordables de marques inconnues, ou bien vers des marques réputées comme RhinoShield. Cette dernière propose à la fois des coques solides, ainsi que des designs soignés et personnalisables.

Des protections solides

Avant toute chose, une coque de protection est d’abord conçue pour protéger le téléphone. RhinoShield en est conscient, et a développé son propre matériau polymère : le ShockSpread. Celui-ci est à la fois solide et flexible : cela lui permet d’absorber et de disperser les chocs sans se briser afin que le téléphone ne se casse pas. Surtout, les coques RhinoShield restent assez fines et légères pour ne pas trop dénaturer le design des smartphones.

RhinoShield fait également attention à la composition de ses protections. Les coques sont garanties sans Bisphénol A, F, S et phtalates, des éléments chimiques soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens. Par exemple, le Bisphénol A est interdit dans les biberons en Europe.

Un design personnalisable

Une fois la partie protection assurée, RhinoShield peut alors se concentrer sur le design de ses coques. Celles-ci sont à la fois sobres et élégantes, et sont parfaitement découpées pour que les boutons fonctionnent. La SolidSuit du Samsung Galaxy S20 par exemple peut être habillée par des coloris classiques (noir, blanc et rose), mais aussi des imitations de matériaux premium comme le bois et le cuir.

Mais surtout, RhinoShield propose tout un tas de motifs qu’il est possible d’inscrire sur les coques. Ces motifs peuvent être des dessins provenant de RhinoShield ou alors de collaborations avec d’autres univers. Par exemple, RhinoShield et Ubisoft collaborent pour décliner des coques aux couleurs d’Assassin’s Creed et de Rainbow Six.

Plus récemment, RhinoShield a lancé ses skins antichocs. Il s’agit d’un autocollant parfaitement découpé qui recouvre le dos du téléphone. Le skin offre une protection aux rayures, aux traces de doigts et aux petits chocs sans épaissir le téléphone. Le skin peut être combiné avec un bumper, pour une protection discrète, mais efficace.

Un vaste catalogue

RhinoShield ne vend pas que des coques de smartphone. Au fil des années, le catalogue s’est élargi. Dorénavant sur le site de RhinoShield, vous pouvez aussi acheter :

des skins (autocollants) antichocs

des objectifs pour smartphones

des protections d’écrans

des câbles USB tressés, etc.

Pour célébrer le lancement des Samsung Galaxy S20, RhinoShield et Frandroid s’associent pour vous proposer une remise de 10 % pour toute commande d’accessoires de smartphones. Pour en profiter, il suffit d’entrer le frandroidS20 dans votre panier.