Zhiyun Smooth Q3 : que promet ce stabilisateur pour smartphone très complet ?

Zhiyun vient tout juste de sortir un nouveau stabilisateur (que l'on appelle parfois un "gimbal") à trois axes pour smartphone. Il s'agit du Zhiyun Smooth Q3, une nouveauté de sa gamme Smooth qui apporte de nombreuses nouveautés. Parmi elles : le suivi d’objet Smartfollow 3.0, un Dolly zoom, un mode panoramique avancé, le contrôle gestuel et même une torche LED intégrée rotative. On fait le point sur cet accessoire très complet.

Zhiyun est une marque connue et reconnue dans le monde des gimbals pour smartphones et appareils photos. Elle conçoit ces accessoires depuis 2015 et elle est considérée comme une valeur sûre de ce petit monde. Cette année, Zhiyun enrichit son offre de stabilisateurs avec le Smooth Q3. Celui-ci a de sérieux atouts pour séduire les vidéastes et photographes amateurs, à commencer par un prix plutôt attractif. En effet, il est d’ores et déjà disponible en précommande à partir de 89,90 euros.

Rotation plus rapide

Ce troisième millésime du Zhiyun Smooth Q a subi une cure d’amaigrissement et pèse 100 grammes de moins que son prédécesseur, pour un total de 240 grammes. Le Zhiyun Smooth Q3 ne mesure ainsi que 180 x 136 x 40 mm. Sa capacité de « charge » est en hausse par rapport à ses prédécesseurs, puisqu’il peut mouvoir et stabiliser les smartphones de 150 à 280 grammes.

Il n’aura donc aucune difficulté à accueillir (après un rapide équilibrage) une flopée de smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S21 Ultra, le OnePlus 9 ou encore le Xiaomi Mi 11 Ultra. Et ce même s’ils sont équipés d’un objectif additionnel tel qu’un fish-eye par exemple.

Avec le Zhiyun Smooth Q3, le fabricant inaugure un tout nouveau moteur de rotation, dont la vitesse a été améliorée de 40 % et la réactivité de 35 %. Selon l’utilisation, l’autonomie varie de 7 à 15 heures et la batterie nécessite 3 heures pour être rechargée. Les axes de rotation sont confortables : 340° pour l’inclinaison (tilt), 300° pour la rotation (pan) et 340° pour le roulis (roll). Ainsi, les mouvements sont effectués dans le silence irréprochable.

Nouvelle disposition des boutons

L’agencement des boutons du Zhiyun Smooth Q3 a été complètement revu, pour permettre une utilisation à une main. La face avant héberge deux boutons : l’un pour le déclenchement de l’enregistrement vidéo ou photo, et l’autre pour sélectionner l’un des quatre modes de stabilisation. À leurs côtés se trouve un joystick pour piloter l’inclinaison et l’orientation du smartphone.

Deux vitesses sont accessibles selon le niveau de pression exercé sur le joystick. La première, très lente, favorise les travellings. L’autre permet un positionnement plus rapide. La face gauche, quant à elle, abrite un bouton pour piloter le zoom du smartphone, de 1x à 10x, ce qui évite de devoir passer par l’écran tactile et éventuellement dérégler votre configuration. Mieux, le Zhiyun Smooth Q3 est compatible avec les objectifs ultra grand-angle s’ils sont présents sur le smartphone.

Enfin, la face arrière réunit les contrôles de mise sous et hors tension, ainsi que de réinitialisation de la position du smartphone, ou, moyennant trois pressions, de basculement du mode portrait en mode paysage (et inversement). Ainsi, l’index et le pouce suffisent à contrôler totalement le Zhiyun Smooth Q3.

Toujours prêt à filmer

Zhiyun fournit le Smooth Q3 avec un trépied amovible (à visser), un sac de rangement (avec la version Combo) et un câble de charge USB-C. Le gimbal est prêt à l’emploi en un rien de temps puisqu’il suffit de dévisser un boulon moleté pour faire glisser son bras et l’enclencher dans sa position d’usage. L’installation du smartphone nécessite simplement d’écarter les bras du support (recouverts de caoutchouc), qu’un vérin ressert ensuite. Pensez à faire un rapide équilibrage avant la mise en route, afin de préserver l’endurance des moteurs et ainsi gagner en autonomie.

La connexion au smartphone est classiquement réalisée en Bluetooth, au moyen d’une application disponible sur le Play Store (et l’Apple Store) : Zy Cami. Une fois la première connexion réalisée, le Zhiyun Smooth Q3 est ensuite automatiquement détecté par l’app et il suffit de cliquer sur l’icône appareil photo pour commencer à filmer. Évidemment, l’app photo native du smartphone peut être utilisée, notamment si celle-ci propose des post-traitement photo ou vidéo très spécifiques (AI, filtres, etc.).

Une torche bien pratique

Le Zhiyun Smooth Q3 est équipé d’une toute nouvelle torche à LED de 1 Watt, diffusant une lumière d’une température de 4300 K. Il s’agit d’une lumière plutôt neutre, totalement adaptée à l’éclairage des visages. Grâce à elle, se filmer en contre-jour, par exemple, ne pose plus de problème d’exposition et, d’une manière générale, cette torche donne bonne mine sur les selfies, en débouchant les ombres parasites.

Trois niveaux d’intensité sont proposés, qu’il suffit de choisir en posant son doigt sur le contrôle tactile de la torche. Enfin, cette torche est rotative sur 180°, ce qui permet de réaliser des éclairages artificiels indirects.

Suivi intelligent du sujet

L’appli Zy Cami regorge de fonctionnalités pratiques, qui invitent à la créativité. Le suivi intelligent du sujet (Smartfollow 3.0) est l’une d’elles. Pour l’activer, il suffit de désigner le sujet avec le doigt sur l’écran : un carré vert apparaît alors et le gimbal n’a alors de cesse d’orienter le smartphone, pour suivre le sujet (objet, visage).

Mieux encore, l’app peut détecter intelligemment le visage à suivre. Pour cela, il suffit de presser le bouton à l’arrière du gimbal et le carré vert de sélection est automatiquement appliqué à votre visage, par exemple. Une seconde pression sur le bouton arrière désactive le suivi instantanément.

Comme il est fréquent de se filmer seul, Zhiyun a doté son app d’une détection gestuelle pour éviter à l’utilisateur un déclenchement manuel. Si celle-ci est activée, l’enregistrement débute automatiquement après avoir présenté sa main grande ouverte à la caméra ou un « V » formé avec deux doigts. Un compte à rebours de quelques secondes débute alors.

Dolly zoom et panorama

Au-delà de ses prestations mécaniques sophistiquées, le gimbal Zhiyun Smooth Q3 accompagne l’utilisateur dans sa démarche créative. L’app de contrôle intègre différents modes de filmage dynamiques, adaptés au vlogging pour les réseaux sociaux, Tiktok et Instagram en tête. On trouve pêle-mêle des rotations à 180° avec flou de mouvement, des basculements dynamiques, différents modes panorama et le Dolly zoom. En tout, ce n’est pas moins de 17 modes « SmartMode » qui sont intégrés à l’application, et qui permettent d’ajouter aussi bien de la musique que des effets visuels.

Le MagicClone Pano est l’un des modes les plus impressionnants puisqu’il permet de capturer plusieurs images d’un même sujet et de les arranger en une seule photo.

Autre effet intriguant, le Dolly Zoom. Celui-ci combine un zoom avant vers le sujet central avec un mouvement arrière de la caméra, ou bien l’inverse. Il en résulte un effet d’optique assez frappant, inauguré dans le film Vertigo d’Alfred Hitchcock. Les deux types de Dolly Zoom sont proposés dans l’app Zy Cami. Cette app intègre des fonctionnalités d’édition et de montage vidéo.

Enfin, des options spéciales pour les membres ZY Prime sont également disponibles. On trouve notamment le montage en ligne, la possibilité de suivre des visages avec les applis photos, le support des plateformes de streaming et une flopée d’effets supplémentaires. De plus, avec la fonction de télécommande ZY Remo, il est possible de contrôler le téléphone portable fixé au stabilisateur depuis un second appareil, et ainsi alterner entre les modes de prises de vue et le monitoring.

Un gimbal performant qui sait rester abordable

L’ultime force du Zhiyun Smooth Q3 est incontestablement son prix. En effet, les nombreuses fonctions de ce gimbal ne font nullement exploser la facture. Ainsi, le Zhiyun Smooth Q3 est proposé à partir de 89 euros en précommande.

Il est possible de profiter d’un mois d’essai gratuit à ZY Prime pour tout achat d’un Zhiyun Smooth Q3. La version Zhiyun Smooth Q3 Combo y ajoute un abonnement de 12 mois ZY Prime, ainsi qu’un étui de transport semi-rigide et une dragonne.