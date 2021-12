Beats Flex : à 50 euros, ces écouteurs méritent leur place au pied du sapin

En ce moment, Cdiscount propose une réduction sur les écouteurs Beats Flex, qui perdent 20 euros pour les fêtes de fin d’année. Une bonne occasion pour revenir sur ces écouteurs sans fil qui possèdent de sérieux arguments pour leur prix.

Annoncés dans la foulée de la présentation des iPhone 12, les Beats Flex ont été pensés pour proposer une alternative aux traditionnels EarPods, qui ne sont désormais plus fournis à l’achat d’un terminal Apple (sauf en France, mais plus pour très longtemps). Pour l’occasion, Beats, qui est désormais sous l’égide d’Apple, nous propose une paire d’écouteurs tout en légèreté, disposant d’un son très satisfaisant et parfaitement adaptés à l’écosystème Apple grâce à la puce W1.

Mais ce n’est pas là le seul atout de ces écouteurs qui sont proposés à un prix très attractif pour un modèle sans fil. Un tarif revu à la baisse pour les fêtes de fin d’année, puisque Cdiscount vous propose de découvrir ces Beats Flex à 49,99 euros.

Quels sont les points forts des Beats Flex ?

Un design tout en légèreté

Avec ces Beats Flex, Beats nous propose des écouteurs intra-auriculaires d’une grande sobriété. Un design qui va droit à l’essentiel, sans fioritures. Ils possèdent tout de même des embouts de tailles différentes afin de s’adapter au plus grand nombre de pavillons auditifs. Et avec une masse d’à peine 18,6 grammes, autant vous dire que vous ne les sentirez que très peu, y compris sur de longues périodes.

Bien que sans fil (comprenez par là qu’ils se connectent à votre téléphone en Bluetooth), les deux écouteurs sont tout de même reliés entre eux par un câble. Ce dernier s’avère très utile lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles, car vous pouvez les laisser pendre sans risque de les perdre. Les écouteurs sont d’ailleurs aimantés et pourront donc se coller l’un à l’autre pour fermer la boucle. Cette jonction permet aussi de couper automatiquement la musique, ce qui est toujours pratique.

Une autonomie XXL pour des heures de musiques

L’un des points forts de ces Beats Flex réside incontestablement dans leur grande autonomie. Comme notre test a pu le prouver, ces écouteurs sont capables, dans le cadre d’une utilisation normale, de tenir une grosse douzaine d’heures.

Mieux, les Beats Flex disposent d’une sorte de charge rapide, nommée Fast Fuel, qui leur permet de récupérer de la batterie en quelques minutes. Une charge d’à peine 10 minutes suffit par exemple pour disposer d’environ une heure et demie d’écoute.

La puce W1 : un atout pour les utilisateurs iOS

Beats appartenant à Apple, ces Beats Flex embarquent à leur bord la puce Apple W1 qui fluidifie grandement l’appairage avec les appareils tournant sous iOS. Cela permet aussi à ces Beats Flex d’effectuer un partage du flux audio avec d’autres appareils équipés d’une puce W1, que ce soient des Beats ou des AirPods. De quoi écouter la musique émise par un iPhone simultanément sur deux dispositifs audio compatibles.

Les possesseurs de terminaux Android, pour leur part, devront passer par le menu Bluetooth de leur téléphone ou bien par l’application Beats pour appairer leurs écouteurs. Cette dernière permet aussi, très simplement, de mettre à jour les Beats Flex, ou consulter leur niveau de batterie.

Une qualité sonore honnête et de jolis graves

Conçus avec une double chambre afin de proposer une bonne séparation stéréo des différentes fréquences, les Beats Flex disposent aussi de basses de qualité qui leur confèrent un son très honnête pour une paire d’écouteurs positionnés sur ce segment tarifaire.

Le son est équilibré, à condition de ne pas trop pousser le volume, et fera des merveilles pour une utilisation quotidienne. Ce sont aussi de très bons alliés pour écouter des podcasts ou visionner des vidéos YouTube.

Les écouteurs Beats Flex à 49,99 euros chez Cdiscount (au lieu de 69,99 euros)

Pour la fin de l’année, c’est une jolie réduction qui vous attend sur les écouteurs Beats Flex. Proposés à 69,95 euros dans la plupart des enseignes, ils sont actuellement disponibles pour 49,99 euros chez Cdiscount.

Au moment de la commande, vous pourrez choisir entre quatre couleurs différentes. Le noir bien évidemment, mais aussi le bleu, le gris et le jaune.