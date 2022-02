20 % de remise sur ses barres de son : voici ce qu’offre Samsung à ceux qui ont acheté une de ses TV

Si vous avez acquis un téléviseur QLED ou Neo QLED après le 1er septembre 2021, Samsung a décidé de vous gâter. Le constructeur propose une réduction de 20 % à valoir sur ses barres de son, histoire de compléter votre installation audiovisuelle. On vous explique tout.

Considéré comme l’un des meilleurs fabricants de téléviseurs du marché, Samsung a su s’imposer grâce à des écrans au design soigné et surtout des dalles de très bonne facture. Il suffit de jeter un œil à des appareils comme The Frame ou les derniers modèles Neo QLED sortis par la marque pour s’en convaincre. Il est donc fort probable que vous vous soyez déjà laissé tenter, ou que vous soyez prêt à franchir le pas. Si c’est le cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous.

En ce moment, et jusqu’au 6 mars prochain, Samsung vous propose en effet de compléter votre installation audiovisuelle sans vous ruiner grâce à une ODR (offre de remboursement) à valoir sur ses barres de son. Pour profiter de cette jolie réduction, il vous suffit d’avoir acheté, ou d’acquérir un téléviseur QLED ou Neo QLED entre le 1er septembre 2021 et le 6 mars prochain. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur cette opération.

Découvrir les barres de son Samsung Q-Series chez Fnac :

Quelle barre de son Samsung Q-Series choisir ?

La barre de son Samsung HW-Q600A à 343,99 euros (avec l’ODR de 20 %)

Modèle le plus simple de la gamme Q-Series, la HW-Q600A est un système sonore composé d’une barre de son comptant 9 haut-parleurs pour 3.1.2 canaux, et d’un caisson de basse sans fil. Elle peut compter sur une entrée audio numérique optique, 1 port USB et 2 ports HDMI.

Compatible avec les technologies DTS, Dolby Digital, DTS:X et Dolby Atmos 5.12ch, cette barre de son est actuellement disponible chez la Fnac pour 343,99 euros au lieu de 499,99 euros habituellement en cumulant réduction et ODR de 20 %.

La barre de son Samsung HW-Q900A à 719,99 euros (avec l’ODR de 20 %)

Avec le kit HW-Q900A, Samsung nous propose un matériel capable de satisfaire les amateurs de beau son. Constitué d’une barre de son principale dotée de 16 haut-parleurs pour 7.1.2 canaux, il dispose aussi d’un caisson de basses séparé.

Côté connectique, la HW-Q900A peut compter sur deux entrées vidéo HDMI eARC et sur une sortie HDMI CEC ainsi que sur la connectivité Bluetooth et Wi-Fi pour une installation sans fil. Vous pouvez l’obtenir au tarif de 719,99 euros au lieu de 899,99, en profitant de l’ODR de 20 % disponible actuellement.

La barre de son Samsung HW-Q950A à 1039 euros (avec l’ODR de 20 %)

Modèle le plus évolué de la gamme Q-Series, la barre de son HW-Q950A offre une expérience sonore sans pareil. Pour compléter la barre de son centrale, vous pouvez compter sur un caisson de basses sans fil, et deux enceintes satellites supplémentaires pour un total de 22 haut-parleurs. Avec 11.1.4 canaux, elle est parfaitement taillée pour le Dolby Atmos.

Au niveau de la connectique, on retrouve un port USB, deux entrées vidéo HDMI eARC et une sortie HDMI CEC. Sachez enfin qu’elle est compatible avec les technologies Dolby Digital Plus, DTS 5.1 ch, DTS:X et Surround Sound Expansion pour une expérience complète. Vous pouvez découvrir cette barre de son au tarif de 1039 euros grâce à l’ODR de 20 % disponible en ce moment.

Dolby Atmos et qualité cinéma : découvrez les barres de son Samsung Q-Series

Un son cinéma porté par le Dolby Atmos

Créées par le centre de recherche acoustique de Samsung, les barres de son Q-Series ont été pensées pour fonctionner en parfaite harmonie avec les téléviseurs QLED et Neo QLED, et proposer un son de qualité supérieure. À ce titre, elles embarquent en leur sein les toutes dernières avancées du constructeur en matière de son. C’est par exemple le cas de la technologie Q-Symphony qui permet à la barre de son de se synchroniser avec les haut-parleurs du téléviseur pour disposer de plus de canaux sonores, et ainsi offrir un son plus riche et profond.

Ces Q-Series font aussi des merveilles en matière de spatialisation du son, sur le plan horizontal comme vertical. Compatibles avec les technologies Acoustic Beam, Dolby Atmos et DTS:X, elles peuvent retranscrire au mieux le mouvement d’un objet et sa trajectoire. Une bonne manière de propulser le spectateur en plein cœur de l’action. Cette spatialisation prend aussi tout son sens avec le mode gaming dédié qui vous permettra de profiter au mieux de vos jeux préférés.

Grâce à un processeur intégré, les barres de son Q-Series peuvent aussi moduler la restitution sonore afin qu’elles s’adaptent à l’environnement, mais aussi aux types de contenus diffusés. La technologie Adaptive Sound s’accorde en permanence aux contenus afin de proposer une expérience sonore optimale, notamment pour dégager les voix. De son côté, le Space Fit Sound permet de reconnaître la configuration de votre pièce et d’affiner au mieux les réglages de la barre de son, là encore pour délivrer une expérience sonore la plus pure possible.

Une barre de son simple et polyvalente

Les barres de son Q-Series offrent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui vont bien au-delà de la simple restitution du son de votre téléviseur. Les fonctions Chromecast ou AirPlay 2 directement intégrées vous permettent ainsi de diffuser aisément vos sons préférés directement depuis votre smartphone. Tout comme la fonction Tap Sound qui facilite la connexion Bluetooth entre la barre de son et le téléphone (une simple pression suffit).

Samsung a d’ailleurs très largement travaillé la connectivité de ses barres de son. Vous pourrez par exemple décider de connecter l’ensemble à votre téléviseur en Bluetooth si vous ne souhaitez pas voir de fils traîner, ou bien opter pour une connexion HDMI eARC afin de profiter pleinement du son Dolby Atmos. On apprécie aussi que la barre de son, une fois connectée à un téléviseur QLED ou Neo QLED, prenne automatiquement le relais des haut-parleurs pour diffuser le son, sans étapes intermédiaires.

Comment profiter de l’offre de remboursement sur les barres de son Samsung ?

En ce moment, et jusqu’au 6 mars prochain, Samsung vous propose d’économiser 20 % sur le prix d’achat de ses barres de son. Cette ristourne, qui se fait sous forme de remboursement, nécessite plusieurs conditions, dont la principale est d’avoir acheté un téléviseur Samsung après le 1er septembre 2021. Les téléviseurs concernés par cette offre sont les suivants :

The Frame QLED ;

The Terrace ;

The Serif ;

The Sero ;

Tous les écrans Neo QLED Samsung.

Si vous avez acquis l’un de ces écrans, vous avez jusqu’au 6 mars prochain pour acheter une barre de son Samsung S-Series ou Q-Series dans l’enseigne de votre choix, comme la Fnac par exemple. Les références précises des barres de son éligibles sont les suivantes :

HW-S60A/ZF ;

HW-Q700A/ZF ;

HW-Q800A/ZF ;

HW-Q60T/ZF ;

HW-Q600A/ZF ;

HW-Q950A/ZF ;

HW-Q900A/ZF ;

HW-S61A/ZF ;

HW-S50A/ZF.

Une fois ces deux étapes remplies, il faudra alors vous rendre sur la page “Offrez-vous le meilleur du son Samsung” avant le 6 mars afin de compléter votre dossier. Il ne vous restera plus qu’à fournir les documents requis (preuve d’achat, photos des étiquettes, etc.) et à compléter le formulaire ad hoc pour constituer votre demande. Après étude et acceptation de votre dossier, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 semaines. Pour découvrir toutes les modalités de l’opération, il vous suffit de vous rendre sur cette page.