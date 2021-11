Fidelio L3 : à moins de 200 euros, que vaut le casque haut de gamme de Philips ?

L’année passée, Philips a donné une seconde jeunesse à sa gamme Fidelio grâce à la sortie d’une multitude de nouveaux produits. Parmi eux, le Fidelio L3, un casque circum-aural et sans fil qui mise sur ses prestations premium pour se faire une place au soleil. Proposé actuellement à 199 euros chez la Fnac, que vaut réellement ce casque audio ?

Dévoilées l’année dernière, les nouvelles entrées de la gamme Fidelio signent le grand retour de Philips sur la scène audio. À cette occasion, le constructeur néerlandais a décidé d’opter pour un placement premium en proposant des produits alliant technologies de pointe et qualité de fabrication haut de gamme. Après un Fidelio X3 très réussi, Philips s’est fendu d’un Fidelio L3 qui pousse le curseur un cran au-dessus en termes de fonctionnalités, de fabrication et de prestations.

Casque de très belle qualité, ce Fidelio L3 est habituellement vendu à 349 euros. Il bénéficie en ce moment d’une baisse de prix conséquente à la Fnac. L’occasion pour nous de revenir sur les atouts de ce casque proposé actuellement à 199 euros.

Quels sont les points forts du Philips Fidelio L3 ?

Un design sobre et une ergonomie salués par la critique

Avec son Fidelio L3, Philips nous propose un casque haut de gamme. Il suffit de jeter un œil à son arceau métallique orné de cuir Muirhead (écoresponsable, s’il vous plaît), ou à ses coussinets en mousse à mémoire de forme pour se rendre compte que l’on a affaire à un produit bien pensé, aux finitions soignées. Ce soin a d’ailleurs été récompensé par un Reddot award en 2020, ainsi que par un EISA Award en tant que Best Product 2021-2022 dans la catégorie casque sans fil.

Philips a aussi beaucoup misé sur l’ergonomie de son Fidelio L3. La partie extérieure de l’oreillette droite arbore ainsi une surface tactile qui abrite de nombreuses commandes. Il suffit de quelques légères touches ou gestes pour changer de piste sonore, modifier le volume, ou simplement stopper la diffusion du morceau en cours.

Pour compléter ce panneau de commande, le Fidelio L3 peut aussi compter sur une application extrêmement complète et très intuitive. Simple à utiliser, elle permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement leur expérience d’écoute. Ajustement des différentes bandes de fréquences, réglage de la réduction de bruit, ou tout simplement affichage du niveau de charge du casque, vous aurez tout à portée de main.

Un son qui en met plein les oreilles

Côté son, le Philips Fidelio L3 peut compter sur deux transducteurs de 40 mm logés dans chacune des oreillettes. Ces derniers couvrent une large bande passante (de 7 à 40 000 Hz), ce qui permet au casque d’offrir une vaste amplitude sonore et une restitution des sons assez précises dans les aigus, les médiums et dans les graves. Compatibles avec les codecs AAC et aptX HD, il offre une qualité de son optimale, quel que soit l’appareil (Android ou iOS) utilisé.

Le Fidelio peut aussi compter sur son application compagnon pour pousser l’expérience d’écoute un cran plus loin. L’égaliseur six bandes permet d’ajuster au mieux la précision des différentes bandes de fréquences, et ce, pour chaque type de son. Une bonne manière pour chacun d’obtenir le rendu qui lui correspond le plus.

Pour ne rien gâcher, ce casque fait aussi des merveilles pour tout ce qui concerne le visionnage de contenus vidéo. La faible latence du Bluetooth 5.1 ne crée pas de décalage inconfortable, tandis que sa qualité sonore permet de profiter pleinement de films grâce à une excellente restitution des voix par exemple.

Isolation passive et active : la réduction de bruit à son meilleur

Autre point fort de ce Fidelio L3 : la réduction de bruit. Elle repose ici sur deux éléments complémentaires. À commencer par une réduction passive du bruit grâce à sa conception circum aural. Les oreillettes, dotées de coussinets larges et profonds, englobent entièrement le pavillon auditif, créant une bonne isolation avec l’extérieur. Ces mêmes oreillettes assurent aussi un confort maximal, y compris sur de longues périodes d’utilisation.

Pour compléter cette réduction passive, Philips a doté son Fidelio L3 d’une réduction de bruit active qui repose sur deux micros pour filtrer et neutraliser les sons parasites et les nuisances extérieures. Différents modes de filtrage sont proposés, permettant de se couper ou non du monde extérieur. Ces micros permettent aussi de profiter d’une fonction mains libres pour recevoir tous vos appels.

Si la réduction de bruit active, comme c’est souvent le cas, a un impact sur l’autonomie lorsqu’elle est activée, ce n’est absolument pas un problème pour le Fidelio L3. Avec une autonomie atteignant les 38 heures en temps normal, contre 32 heures avec la réduction de bruit, difficile de faire la fine bouche.

Le Philips Fidelio L3 en bref

Design circum aural à réduction de bruit active et passive ;

Autonomie de 38 h (32 h avec la réduction de bruit active) ;

Transducteurs de 40 mm avec une large bande passante (7-40 000 Hz) ;

Compatible avec les codecs : SBC, AAC et apt-X HD ;

Connexion multipoint et compatibilité Alexa et Google Assistant.

En ce moment, et jusqu’au 2 janvier 2022, le Philips Fidelio L3 bénéficie de près de 150 euros de réduction à la Fnac. L’occasion d’acquérir ce casque circum aural à réduction de bruit active pour 199 euros, au lieu de 349 euros en temps normal.