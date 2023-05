Excellent en jeu, le Razer BlackShark V2 Pro est surtout un casque audio parfaitement maîtrisé

Avec la cuvée 2023 de son BlackShark V2 Pro, Razer livre un casque gamer sans fil haut de gamme taillé pour l’esport. Mais est-ce vraiment là son seul atout ? Pas si sûr…

En 2020, Razer sortait le BlackShark V2 Pro, un casque audio pensé pour le jeu compétitif et doté de solides arguments : confortable, avec un micro de qualité, un son cristallin et entièrement personnalisable, bref, une réussite. Trois ans plus tard, Razer nous présente le… BlackShark V2 Pro, version 2023. Une nouvelle itération qui reprend le nom de son prédécesseur, ses forces et pousse le tout un cran plus loin tout en corrigeant la plupart des faiblesses de son petit frère.

Une jolie réussite pour Razer qui propose sans doute l’un des casques gaming les plus impressionnants du moment, comme l’a souligné le 9/10 qui lui a été accordé par Frandroid lors de son test. Un casque bardé de qualités donc, qui vont bien au-delà du simple « casque pour pro-gamer ». Et si la plus grande force du BlackShark V2 Pro est qu’au-delà de sa vocation de casque gamer, il s’agit avant tout d’un excellent casque audio tout court ?

Un design à des années-lumière du gaming (et c’est une bonne chose)

Si vous avez un tant soit peu l’habitude des produits gamers, vous n’êtes pas sans savoir que les constructeurs font souvent des choix de design discutables : coloris criards, formats angulaires peu flatteurs, LED clinquantes et autres fioritures inutiles sont (hélas) bien souvent de la partie. Ce n’est pas le cas du BlackShark V2 Pro, qui se rapproche plus d’un casque audio “classique”.

Pour cette nouvelle version, Razer a opté pour la sobriété et nous livre un casque simple, élégant, aux finitions soignées. Si le constructeur n’a pas révolutionné la formule adoptée en 2020, il l’a tout de même peaufiné. Le principal défaut du précédent modèle : les branches reliant les oreillettes à l’arceau ont été renforcées pour améliorer la stabilité et la solidité de l’ensemble.

Pour le reste, les choix effectués par Razer sont irréprochables. Le casque est léger (à peine 320 g sur la balance) et particulièrement confortable une fois vissé sur la tête. Les matériaux ont été choisis avec soin : du bandeau installé sur l’arceau à la mousse des oreillettes, tout est confortable. Vous pourrez ainsi enchaîner sessions de travail, d’écoute ou de jeu sans vous en ressentir. Mieux, l’ensemble procure une belle isolation passive qui renforce l’immersion.

Une partition audio impeccable à tous les égards

Présenté par Razer comme un casque haut de gamme, le BlackShark V2 Pro ne déçoit pas sur la partie performances. Le constructeur a conservé les transducteurs 50 mm Razer Triforce Titanium déjà présents sur le modèle précédent. Ils offrent un rendu satisfaisant, équilibré et juste, qui met bien en valeur les basses. Un profil adapté au jeu vidéo, qui offre aussi un excellent rendu des voix, ce qui est idéal pour converser en ligne.

Pour ne rien gâcher, Razer a aussi opté pour un égaliseur plat conférant à son casque une signature sonore sans défaut majeur, et donc parfaitement adaptée à la consommation de musique ou au visionnage de film. De quoi proposer une jolie polyvalence au BlackShark V2 Pro, et le faire sortir de son carcan de “simple” casque gamer.

Dernier point et non des moindres : son micro. Amovible (pour alléger la silhouette du casque lorsque l’on ne s’en sert pas), il a bénéficié d’un soin tout particulier sur cette version 2023 du BlackShark V2 Pro. Affublé du doux nom de HyperClear Super Wideband, il capture la voix avec une grande précision grâce à sa couverture accrue des bandes de fréquences (32 kHz au lieu de 16 kHz habituellement). Il bénéficie aussi d’une réduction de bruit passive automatique fort appréciable au quotidien. De sorte que vous pourrez vous faire entendre nettement, que ce soit lorsune réunion sur Zoom ou durant une partie d’Apex Legend acharnée.

Un casque qui se plie à tous vos besoins

Avec ce BlackShark V2 Pro, Razer propose un casque polyvalent capable de vous accompagner au quotidien et surtout, de s’adapter à la plupart de vos besoins. Et cela commence par les options de connectivités sans-fil disponibles :

connexion 2,4 GHz Hyperspeed : assurée par un dongle USB, elle est adaptée à un usage sur PC et s’avère très efficace. Stable, elle garantit un son clair en sans coupure en toute circonstance ;

connexion Bluetooth : ajouté à la place de la traditionnelle connectique Jack, cette connexion offre au BlackShark V2 Pro une compatibilité accrue avec les derniers appareils mobiles, que ce soient des téléphones, la Switch, le Steam Deck ou ll’Asus Rog Ally ou bien des laptops.

Ce n’est pas là le seul atout du BlackShark V2 Pro en matière de personnalisation puisqu’il profite aussi pleinement de l’écosystème de la marque et plus particulièrement de la compatibilité avec Synapse. Cette suite logicielle développée par Razer permet d’ajuster de nombreux paramètres sur les différents produits, et ce casque ne fait pas exception à la règle.

En passant par Synapse, vous pourrez agir sur de nombreux réglages, en particulier les égaliseurs, de manière à créer un profil sonore qui répond à vos désidératas. Vous pourrez aussi jouer sur les égaliseurs THX du casque, ou activer/désactiver certaines options de traitement du son (normalisation, augmentation des basses, clarté de la voix). Une partie dédiée au micro vous donnera aussi l’occasion de régler différents paramètres pour affiner le rendu et conférer plus de coffre à votre voix de stentor.

Razer BlackShark V2 Pro : créé par des joueurs, pour des joueurs

Même si le BlackShark V2 Pro est un casque qui dépasse largement le cadre d’un simple casque gamer, c’est avant tout sa fonction première. Il embarque à ce titre de nombreuses fonctionnalités dédiées au jeu. Conçu en partenariat avec des joueurs professionnels, il dispose de profils sonores spécialement conçus pour divers FPS compétitifs.

D’une simple pression sur le bouton ad hoc, les joueurs pourront basculer entre ces profils sonores et obtenir une expérience sonore optimisée sur Apex Legend, Valorant, CS GO, Fortnite et Call of Duty. À titre d’exemple, le profil dédié à Call of Duty permet d’amplifier les bruits de pas, et donc de repérer plus facilement les adversaires.

Razer a enfin soigné l’autonomie de son casque en prévision de longues sessions de jeu, que ce soit en LAN ou pour le plaisir. Avec près de 70 heures annoncées et une charge rapide permettant de récupérer jusqu’à 6 heures d’utilisation pour 15 petites minutes de charge, autant dire que votre casque ne vous laissera jamais tomber.

Le Razer BlackShark V2 Pro est d’ores et déjà disponible pour 229,99 euros sur la boutique Razer, en version blanche ou noire.