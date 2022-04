AirPods Pro, Poco M4 Pro 5G, Roborock Q7 Max+ : plus que quelques heures pour profiter des offres anniversaire d’AliExpress

Lancées le 28 mars dernier, les promotions d’anniversaire d’AliExpress (12 ans déjà) arrivent à leur terme. Cela n’empêche toutefois pas la marketplace de proposer jusqu’au bout des offres diablement intéressantes. Comme les AirPods Pro qui passent sous la barre des 180 euros.

Toutes les bonnes choses ont une fin, c’est inéluctable. Après quelques jours de promotions extrêmement intéressantes sur une ribambelle de produits tech (dont nous vous avons déjà parlé ici, ou encore là), les offres anniversaires d’AliExpress touchent à leur fin. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter des nombreuses promotions proposées par le géant chinois et vous faire plaisir avec les meilleurs objets tech du moment.

Afin de vous accompagner dans cette dernière ligne droite et profiter des meilleures offres avec les codes promo et coupons de réduction adéquats, nous vous proposons sans plus tarder une petite sélection de produits parmi les plus intéressants du moment :

Les AirPods Pro à 178 euros avec le code promo SDFRP004 ;

; le Poco M4 Pro 5G à 177 euros avec le coupon SDFRP012 ;

; le Mi Band 6 à 24,50 euros avec le coupon SDFRP037 ;

; le Roborock Q7 Max+ à 492,52 euros avec le coupon SDFRP020.

Les AirPods Pro à 178 euros (au lieu de 264,56 euros)

Cette itération d’écouteurs Bluetooth qui hérite du qualificatif “Pro” ajoute surtout une réduction de bruit active. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple a encore une fois fait mouche avec ses AirPods Pro qui combinent une excellente qualité de son et des prestations haut de gamme.

Comme toujours, le constructeur a mis le paquet sur la fonctionnalité et livre des écouteurs au design agréable et confortable à l’utilisation. S’ils sont un peu plus encombrants que des AirPods classiques, leur encombrement reste minimal et le boîtier (qui sert aussi à les recharger) demeure d’une taille raisonnable. La réduction de bruit s’avère quant à elle efficace à l’usage et complète à merveille l’isolation passive habituelle des intra-auriculaires.

Apple oblige, l’intégration de ces écouteurs à l’écosystème est parfaite, et les utiliser avec un iPhone est un plaisir. Il suffit par exemple d’ouvrir le boîtier des AirPods pour qu’ils se connectent à votre appareil et soient prêts à diffuser vos contenus. Les utilisateurs de smartphones Android seront de leur côté ravis d’apprendre que ces écouteurs fonctionnent tout aussi bien avec leur appareil (les fonctionnalités liées à l’écosystème Apple en moins).

Pour son anniversaire, AliExpress vous propose de découvrir les AirPods Pro à 178 euros grâce au code de réduction SDFRP004 et aux coupons proposés. Une jolie ristourne pour ces écouteurs qui avaient récolté un joli 8/10 à l’occasion de notre test.

Le Poco M4 Pro 5G à 177 euros (au lieu de 204 euros)

Si vous recherchez un smartphone 5G aux prestations honnêtes sans pour autant vous ruiner, le Poco M4 Pro 5G pourrait bien vous satisfaire. Xiaomi a en effet mis tout son savoir-faire dans ce smartphone d’entrée de gamme pour en faire l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Il suffit de jeter un coup d’œil au châssis de cet appareil pour se rendre compte que le constructeur ne s’est pas moqué. Les finitions sont très correctes et donnent une impression de solidité à l’ensemble.

Ce Poco M4 Pro 5G peut compter aussi sur une fiche technique bien fichue qui s’articule autour d’un SoC Dimensity 810 suppléé par 4 Go de RAM, un GPU Mali-G57 MC2 et 64 Go de stockage. Mais il se démarque surtout grâce à son excellent écran LCD de 6,6 pouces pour une définition de 2400 par 1080 pixels, doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On salue aussi la charge rapide à 33 W qui permet de récupérer 100 % de batterie en une petite heure. Côté photo enfin, l’ajout d’un capteur ultra grand-angle est loin d’être négligeable.

Généralement vendu au-dessus des 200 euros, le Poco M4 Pro 5G bénéficie en ce moment d’une réduction qui le fait tomber à 177 euros, en utilisant le code de réduction SDFRP012. Un tarif plus qu’honnête pour ce smartphone ayant reçu la note de 8/10 lorsque nous l’avons testé.

Le Mi Band 6 à 24,50 euros (au lieu de 37,50 euros)

Avec son Mi Band 6, Xiaomi livre une nouvelle version de son capteur d’activités dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Compact, résistant, complet et facile à utiliser, il fait à l’heure actuelle partie des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Pour cette nouvelle itération, le constructeur n’y est pas allé avec le dos de la cuillère en intégrant non seulement un écran plus grand et aux bordures plus fines, mais aussi un capteur SpO2 servant à mesurer l’oxygénation du sang.

Au-delà de ces nouveautés, le Mi Band 6 conserve une grande partie des avantages des modèles précédents, offrant un suivi des activités très complet, la possibilité de consulter ses notifications ainsi que de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, comme une alarme ou un calendrier.

Noté 7/10 en nos colonnes, le Xiaomi Mi Band 6 est actuellement soldé à 24,50 euros sur AliExpress grâce au code promotionnel SDFRP037.

Le Roborock Q7 Max+ à 492,52 euros (au lieu de 736,72 euros)

Sorti il y a quelques semaines seulement, le Q7 Max+ constitue le fer de lance de la nouvelle gamme Q de Roborock. Cet aspirateur robot lavant très complet possède un avantage supplémentaire, celui d’être vendu en bundle avec une station d’accueil. Celle-ci lui permet de gagner en autonomie au quotidien, vous déchargeant de tâches ingrates comme le vidage du bac d’eau sale.

Reprenant dans les grandes lignes le design et les fonctionnalités des appareils issus de la ligne S de Roborock, ce Q7 Max+ est équipé d’un système de cartographie LiDAR très performant qui lui permet d’enregistrer précisément la configuration de votre logement. L’application dédiée permet ensuite de créer des routines de nettoyage, d’exclure certaines zones ou encore de surveiller le bon déroulement des opérations.

Il possède aussi une aspiration efficace à 4200 Pa et un duo de balais (une brosse en caoutchouc et un balai rotatif) capable de venir à bout des saletés les plus tenaces. Sa batterie (5200 mAh) et ses bacs (470 ml pour la poussière et 350 ml pour l’eau) lui offrent aussi une jolie autonomie et la capacité de nettoyer une surface maximale de 300 m².

Le Roborock Q7 Max+, habituellement proposé à 736,72 euros, est en ce moment disponible à 495,52 euros grâce au code de réduction SDFRP020.