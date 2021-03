Master & Dynamic MW08 officialisés : des écouteurs sans fil premium avec réduction de bruit active

Les MW08 seront disponible le 30 mars pour 300 dollars. Ils apportent des nouveautés notables par rapport aux MW07 Plus : d'autres matériaux, une réduction de bruit active et une app.

Ils n’avaient pas donné de nouvelles depuis 2019 leurs MW07 Plus. Master & Dynamic confirme son intérêt pour les écouteurs sans fil en annonçant les MW08. La société spécialisée dans les produits audio sortira ses nouveaux écouteurs sans fil le 30 mars. Ils prendront logiquement la suite des MW07 Plus, et se négocieront à 300 dollars, soit l’équivalent de 250 euros.

Pour mémoire, c’était déjà le prix des MW07 à leur lancement. Ces derniers continueront d’être fabriqués, et seront vendus 250 dollars, soit environ 210 euros, d’ici la fin du mois de mars.

Qu’apporte ce nouveau modèle ? D’après Engadget, quelques éléments viennent modifier ce design par rapport à son prédécesseur : de nouveaux matériaux, une réduction de bruit active hybride, un mode « son ambiant » et des transducteurs un peu plus imposants.

Côté matériel, le changement le plus visible, là où l’ancien modèle reposait sur une coque en acétate, le MW08 repose sur de la céramique et une bande en aluminium qui abrite l’antenne. On ne va pas se mentir, ce choix et le visuel que nous avons reçu semblent correspondre au positionnement assez haut de gamme de la marque. Par-dessus le marché, le MW08 serait légèrement plus petit que son prédécesseur.

Pour contrôler ce qui passe dans ses oreilles, l’utilisateur a accès à un bouton multifonction sur l’écouteur droit, qui permet de mettre en pause, de changer de morceau, d’accéder au mode appariement et à l’assistant vocal. Côté gauche, sur le même principe, un bouton sert à gérer les sons ambiants et la réduction de bruit active.

Une réduction de bruit active, mais aussi hybride

Deuxième gros changement par rapport à l’ancien modèle : la réduction de bruit active hybride. Concrètement, deux modes seront disponibles : le Max pour réduire au maximum, et celui pour « la vie de tous les jours ». Même principe pour le mode « son ambiant », décliné en deux modes : voix ou conscience, pour s’adapter à ce qui entoure l’utilisateur.

La troisième innovation repose sur le logiciel : Master and Dynamic accompagne son produit d’une application, qui donne le niveau de batterie et qui permet de choisir aussi les modes de réduction de bruit active ou de son ambiant.

En parlant de niveau de batterie, la compagnie annonce douze heures d’autonomie, auxquelles peuvent s’ajouter 30 heures grâce à la boite en acier inoxydable fournie avec les écouteurs. Toujours selon le fabricant, la charge rapide devrait permettre d’atteindre 50 % de batterie en 15 minutes, et une batterie pleinement chargée en 45 minutes.

Les MW08 seront disponibles en quatre coloris : noir, blanc, bleu et marron. Pour l’heure,