Ces enceintes portables Sony sont en promotion chez la Fnac

Vous êtes toujours à la recherche de l’enceinte portable ultime ? La Fnac propose différents modèles issus du catalogue de Sony : il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui vous convient, de la connecter en Bluetooth à votre smartphone, et en avant la musique !

La rentrée approche, mais cela ne signifie pas que vous n’avez plus le droit de vous ambiancer comme il se doit ! Pour le faire avec un minimum de contraintes, l’idéal est de vous équiper d’une enceinte portable sans fil.

Les modèles proposés par Sony dans sa série X sont performants, et ils ont le mérite d’être adaptés à tous les budgets. Ils se connectent à tous les smartphones, mais aussi les tablettes, grâce au Bluetooth 5.2.

La Fnac propose actuellement trois modèles d’enceintes portables Sony de la série X à la vente : on trouve une référence haut de gamme, une autre de milieu de gamme et, enfin, un modèle d’entrée de gamme. Voici tout ce qu’il faut en retenir pour bien choisir.

L’enceinte Sony SRS-XG300, pour une ambiance toujours festive

La Sony SRS-XG300 est l’enceinte la plus chère de la sélection de La Fnac : elle est disponible (dans un coloris noir ou gris) au prix de 249,99 euros contre 279,99 euros habituellement. Pour ce tarif, vous bénéficiez d’une enceinte sans fil portable de 3 kg particulièrement puissante, dotée de haut-parleurs X-Balanced conçus par Sony. Une combinaison de woofers, tweeters et radiateurs passifs permet une restitution fidèle du son, même à puissance maximum. Et le mode Mega Bass est disponible pour faire vibrer les murs !

L’ambiance n’est pas seulement musicale, elle est aussi lumineuse puisque la Sony SRS-XG300 est équipée d’un système d’éclairage LED multicolore. Celui-ci se synchronise automatiquement avec le rythme de la musique, mais vous pouvez aussi l’ajuster manuellement depuis l’application Sony Music Center. Et si vos fêtes ont tendance à durer, vous pouvez compter sur cette enceinte Bluetooth dont l’autonomie monte jusqu’à 25 heures.

Petit bonus appréciable : Elle résiste à l’eau et à la poussière conformément à la certification IP67, et elle encaisse bien les chocs lors de soirées mouvementées. Mieux, elle est agrémentée d’une poignée rétractable pour faciliter le transport. Enfin, cette enceinte est équipée d’un microphone, ce qui vous permet de l’utiliser en tant que kit mains libres, ce qui peut toujours être utile.

L’enceinte Sony SRS-XE300, elle vous suit partout

Plus abordable, mais aussi bien plus compacte, l’enceinte portable SRS-XE300 est disponible (dans un coloris noir, gris ou bleu) pour 179,99 euros contre 199,99 euros sur le site de La Fnac. Ce modèle pèse seulement 1,3 kg, ce qui permet de le transporter facilement chez vous et à l’extérieur. La Sony SRS-XE300 embarque un diffuseur longiligne destiné à assurer une distribution équilibrée du son, pour lui permettre de couvrir efficacement toute la pièce dans laquelle elle est installée.

La technologie X-Balanced est également au rendez-vous, ce qui contribue à offrir d’excellentes performances sonores. Vous pouvez effectuer de multiples réglages depuis l’application Sony Music Center.

Idéale pour vous offrir un accompagnement musical en toute circonstance, cette enceinte Bluetooth portable ne craint ni l’eau, ni la poussière, puisqu’elle est certifiée IP67. Elle peut donc vous suivre à la plage, au bord de la piscine ou dans un jardin pluvieux au gré de vos envies.

La Sony SRS-XE300 dispose d’une autonomie qui monte jusqu’à 24 heures et elle est dotée de la technologie Ambient Noise Sensing, qui détecte quand vous l’utilisez à l’extérieur en vue d’économiser sa batterie. Son microphone embarqué permet de la transformer en kit mains libres en cas de besoin.

L’enceinte Sony SRS-XE200, efficace et pas chère

Enfin, la Sony SRS-XE200 se présente comme l’enceinte portable Bluetooth la plus abordable de cette sélection, puisque La Fnac la propose (dans un coloris noir, gris, bleu ou orange) à 129,99 euros au lieu de 149,99 euros. On y retrouve le diffuseur longiligne du modèle précédent, ainsi que les haut-parleurs X-Balanced, ce qui assure de profiter d’une bonne puissance sonore pour tous les types de musique.

L’encombrement est ici plus réduit puisqu’il s’agit de la plus petite des enceintes, dont le poids n’excède pas les 800 grammes. Une fois reliée en Bluetooth à votre smartphone, elle peut vous suivre partout.

Comme ses grandes sœurs, elle résiste à l’eau et à la poussière grâce à la certification IP67, et un microphone intégré permet de la transformer en kit mains libres pour vos appels téléphoniques.

L’autonomie de ce modèle monte jusqu’à 16 heures et la technologie Ambient Noise Sensing est également de la partie pour optimiser son fonctionnement en extérieur. Elle est, elle aussi, compatible avec l’application mobile Sony Music Center.