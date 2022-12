smart #1 : la nouvelle voiture électrique de smart ne ressemble pas à ce que vous imaginez

La smart #1 est la toute nouvelle voiture électrique de smart. Nouvelle philosophie, nouvelles dimensions et performances inédites : c’est simple, elle est très loin de ce que vous pouvez imaginer d’une smart électrique.

L’iconique smart connue comme la citadine deux places au tout petit gabarit appartient désormais à l’histoire. Place à la toute nouvelle génération avec la smart #1 (prononcez hashtag one) qui ouvre une nouvelle ère pour la marque. Alors que la petite Fortwo que l’on connaît tous était cantonnée aux centres-villes, désormais, la smart croît et grandit pour étendre son rayon d’action aux week-ends et aux voyages.

Dans une forme de SUV très compact (4,27 m de longueur), elle reste à l’aise en ville, mais propose un volume utile étonnant et une hauteur qui permettra de loger confortablement 4 ou 5 passagers et leurs bagages. Particulièrement puissante, dotée d’un design toujours aussi remarquable, elle reste fidèle à l’esprit d’origine tout en insufflant une interprétation très contemporaine.

La smart #1 est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le site de smart, et sera livrable dès le deuxième trimestre 2023. Pour la précommander, c’est simple, il suffit de souscrire à un bon d’achat de 500 euros (entièrement remboursable), qui permettra d’être parmi les premiers à pouvoir passer commande et recevoir sa voiture le jour J.

Un design toujours aussi remarquable

Depuis leur lancement en 1998, les smart ont toujours affiché une réelle personnalité. Une tradition respectée ici avec la smart #1, mais dans un tout nouveau style, très contemporain, pour séduire un nouveau public amateur de beaux objets.

Ainsi le dessin de la smart #1 est tout en rondeurs, avec des détails inspirés du monde des SUV, mais réinterprétés à la manière de la marque. Le toit panoramique flottant aux couleurs contrastées, les portes sans encadrements ou les bandeaux de LEDs courant sur toute la largeur de la voiture sont autant d’originalités. Aucune ligne agressive ne vient perturber cet ensemble doux et sympathique. Pas même les poignées de porte affleurantes, qui se déploient une fois la clé reconnue dans la poche, à l’approche de la voiture.

Dans l’habitacle, le design est en pleine cohérence avec l’extérieur. À commencer par la planche de bord, tout en arrondis, prolongée par une surprenante console centrale flottante pleine de rangements pratiques, dont une surface de recharge à induction (pour y poser et recharger son smartphone) et un emplacement pour un badge de recharge.

Confortable et… (forcément) intelligente

L’ambiance lumineuse intérieure est personnalisable avec 64 couleurs et 20 niveaux d’intensité. Deux écrans sont présents : le premier est dédié à l’instrumentation et le second, d’une surface de 12,8 pouces, à l’info-divertissement. Il embarque des widgets configurables ainsi que Fox, l’assistant vocal en forme de renard. À partir de la finition Premium, un affichage tête haute complète le tableau.

La smart #1 joue les véritables petites familiales avec sa banquette arrière coulissante qui permet de moduler l’espace intérieur selon ses besoins. Elle permet alors de privilégier le coffre (313 à 411 litres de volume selon la version) ou le très généreux espace laissé aux passagers arrière. Sous le capot avant, le “frunk” – le coffre avant – permet de loger facilement un câble de recharge.

smart a naturellement pensé au contrôle à distance de sa toute nouvelle voiture depuis son smartphone. Via l’appli Hello smart, il est permis de suivre en temps réel l’autonomie, l’état de la batterie, la localisation de la voiture et la pression des pneus. Cette app disponible sur Android et iOS peut aussi déverrouiller et démarrer le véhicule, et elle peut être partagée pour donner les clés virtuelles à des amis. L’appli permet aussi de déclencher le préconditionnement de l’habitacle et la programmation des séquences de recharge.

Une sérieuse fiche technique

Rustique, la smart #1 ? Certainement pas. Ce nouveau modèle entièrement électrique bénéficie de toute l’expérience conjointe de Mercedes et de Geely. La smart #1 est basée sur une toute nouvelle plateforme technique dénommée SAE pour Sustainable Experience Architecture. De quoi lui offrir un excellent niveau de confort et d’insonorisation digne d’une routière premium plus que d’une citadine rugueuse !

L’agrément de conduite est au cœur de sa conception. Elle est généreusement dotée de… 272 chevaux dès la première version, ainsi que 343 Nm de couple distribué aux seules roues arrière. Au volant, les sensations sont au rendez-vous avec des accélérations très vives, passant de 0 à 100 km/h en 6,7 s et une excellente maniabilité en ville.

Les plus sportifs iront directement choisir la version Brabus qui reçoit un second moteur, passant en traction intégrale avec 428 ch et 3,9 s de 0 à 100 km/h. Un modèle très rapide et particulièrement performant sur les terrains glissants.

Pour assurer de longues distances sans stress, une batterie costaude est au programme, avec une capacité de 66 kWh (bruts) : résultat, elle permet jusqu’à 440 km d’autonomie WLTP. Les pauses sur autoroute seront rapides, juste 30 minutes si on fait usage de la charge rapide DC de 150 kW incluse. Le chargeur embarqué de 22 kW (proposé à partir de la version Premium) permet quant à lui de repasser de 10 à 80 % en moins de 3h.

Enfin, côté aides à la conduite, la smart #1 adopte des éléments dernier cri, avec une conduite semi-autonome pour faciliter les longs trajets autoroutiers. En ville, les caméras à 360° avec une vue virtuelle de l’auto aideront pour des manœuvres zen.

La bonne surprise : des tarifs tout compris

La smart #1 est proposée pour son lancement en 4 versions différentes. Elle débute à 39 990 euros en version Pro+ (auxquels il faut enlever les 6 000 euros de bonus écologique 2022), déjà particulièrement bien équipée. Un public demandeur de confort y trouvera son compte avec, de série, un toit panoramique, un système de caméra 360°, des jantes 19 pouces, des sièges chauffants à réglages électriques, une banquette arrière coulissante, un hayon électrique, ainsi qu’une conduite semi-autonome avec stop & go.

Pour 43 490 euros, la version Premium ajoute une pompe à chaleur, un chargeur embarqué plus puissant (22 kW), un revêtement cuir et une sono signée Beats. Quant à la très exclusive Launch Edition (44 790 euros), limitée à 1 000 exemplaires au travers de l’Europe, elle se distingue par sa sellerie Blanc Intense, son toit panoramique doté d’un motif drapeau à damier et sa combinaison unique de coloris.

Enfin, la version sportive Brabus coiffe la gamme (47 490 euros), forte de ses deux moteurs et de sa puissance très généreuse.

Smart a fait le choix (louable) de ne proposer aucune option. Mais comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, 48 combinaisons de couleurs sont proposées lors de la commande. Elles permettent de jouer avec le toit contrasté et la peinture mate en supplément. De quoi personnaliser le modèle de ses rêves, différent des autres smart #1 que l’on ne manquera pas de croiser dans nos rues et sur nos routes dès le printemps prochain.

