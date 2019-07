Jusque-là gardée secrète, la puissance de la voiture électrique Honda e a été révélée par le constructeur japonais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a rien à envier à ses futures concurrentes que sont la Peugeot e-208 et la Renault ZOE 2019.

Pour la première fois exhibée sous la forme d’un prototype lors du salon automobile de Francfort 2017, la Honda e a depuis poursuivi son petit bonhomme de chemin. Au fil des mois, le fabricant asiatique n’a cessé de lui apporter des améliorations physiques et techniques, au point de tenir un design presque final qui ne l’a pas empêché de lancer les précommandes officielles.

Si Honda a eu pour habitude de révéler les caractéristiques techniques de son produit au compte-goutte, les nombreux communiqués publiés au cours des derniers mois apportent une vision plus ou moins globale du véhicule. Le dernier en date, mis en ligne le 2 juillet 2019, nous gratifie de quelques nouvelles informations intéressantes : la puissance de son moteur en l’occurrence.

Une meilleure puissance, oui mais…

Ainsi, la Honda e se dote d’une motorisation atteignant les 110 kW, soit 150 chevaux, pour un couple de 300 Nm. En se positionnant sur le segment des citadines, le quatre-roues électrique de la firme du Pays du Soleil-Levant se confrontera notamment aux modèles phares de Peugeot et Renault, la e-208 et la ZOE 2019, elles-mêmes électriques. Et au petit jeu des comparaisons, les deux dernières semblent faire pâle figure face à leur rivale japonaise.

La Sochalienne s’équipe en effet d’un moteur de 100 kW, soit 135 chevaux, pour un couple de 260 Nm. De fait, sa vitesse de pointe culmine à 150 km/h, lorsqu’il lui faut 8,1 secondes pour avaler le fameux 0 à 100 km/h. En face, la ZOE bénéficie d’un moteur de 100 kW également, mais un couple de 245 Nm. L’exercice « from 0 to 100 km/h » lui prend donc 10 secondes au total.

Sur le papier, la Honda e affiche donc des caractéristiques techniques plus séduisantes. Mais cela ne veut pas dire que son accélération et son allure maximale le seront tout autant. Sur ces points, un facteur précis jouera un rôle clé : son poids. Mais les ingénieurs de l’entreprise ont semblent-ils focalisé leurs efforts en la matière, puisque le document officiel évoque une batterie de 35,5 kWh parmi les plus compactes de sa catégorie, « contribuant à un équilibre exceptionnel entre légèreté, capacité de charge rapide de 80 % en 30 minutes et autonomie de plus de 200 km », peut-on lire. En revanche, le modèle asiatique se fait battre à plate couture en matière d’autonomie : 200 km, contre 340 et 390 kilomètres chez la e-208 et la ZOE 2019, respectivement.

Résolument cantonnée à la ville, la Honda e se distingue surtout par son look néo-rétro dont le style détonne au beau milieu des design plus conventionnels du marché. Ce qui ne l’empêche cependant pas d’accueillir une kyrielle de technologies à son bord, à l’image des trois écrans situés au cœur de l’habitacle avant, tous équipés d’un système d’info-divertissement, et des rétro-caméras placées en lieu et place des rétroviseurs latéraux classiques.

2020, l’année des livraisons

Ce véhicule zéro émission s’arme aussi d’une commande à pédale unique, (Single Pedal Control), laquelle « permet au conducteur d’accélérer et de décélérer au moyen de la seule pédale d’accélérateur ». Et le communiqué de presse de préciser : « En appuyant sur la pédale d’accélérateur, la voiture prend de la vitesse, mais en la relâchant, le freinage par régénération est automatiquement activé et ralentit le véhicule ».

Disponible en précommandes en cinq coloris – acier moderne métallisé, jaune électrique, blanc platine métallisé, bleu cristal métallisé et noir cristal métallisé — moyennant un acompte de 800 euros, la Honda e devrait débarquer sur le marché au cours de l’année 2020. Son prix définitif reste encore un mystère.