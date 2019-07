Proposé d’ordinaire par défaut ou en guise d’option payante lors de l’achat d’un véhicule neuf, l’Apple CarPlay sera bientôt converti en abonnement annuel chez BMW. Gratuit pendant la première année, le service sera par la suite facturé 80 euros tous les ans par le constructeur allemand.

BMW change de formule quant à l’option CarPlay. Jusqu’à présent proposée à 300 euros par la marque à l’hélice, le dispositif Apple CarPlay (version embarquée d’iOS permettant de connecter un iPhone au véhicule pour la navigation, l’échange de message par commande vocale, ou encore la gestion de la musique, des livres audio et des podcasts) migrera sur les modèles 2019 du constructeur vers un modèle économique différent : l’abonnement annuel. Une décision qui va à l’opposé des habitudes de l’industrie automobile en matière de systèmes embarqués.

80 euros par an pour l’Apple CarPlay sur votre prochaine BMW

Comme évoqué en début d’article, BMW prévoit de facturer 80 euros par an le système d’Apple, le tout après une année complète durant laquelle CarPlay sera utilisable gratuitement. Dans ces conditions, on imagine que BMW proposera l’option sur plus de véhicules de son lineup actuel et à venir.

Le constructeur teuton compte cependant diversifier son offre en termes de systèmes embarqués. Si pour l’heure, seul Apple CarPlay est disponible sur les véhicules BMW, la marque a indiqué récemment qu’elle intégrera bientôt Google Assistant et Amazon Alexa sur certains modèles. On ignore par contre si Android Auto est lui aussi à l’étude, et si les assistants personnels d’Amazon et Google seront eux aussi disponibles contre un abonnement annuel.

Comme le rappelle le site américain Car and Driver, ce volte-face de BMW intervient alors que la majorité des constructeurs automobiles proposent Apple CarPlay et Android Auto sous forme d’option similaire à un l’ajout d’un toit ouvrant ou de sièges massants sur un véhicule neuf. Ces options sont alors ajoutées au prix du véhicule au moment de l’achat et l’accompagnent tout au long de sa « vie ».

Reste maintenant à savoir si l’initiative de BMW lancera une nouvelle tendance dans le secteur auto.