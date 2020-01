Avec Renault, contrôlez votre maison connectée depuis votre véhicule, et vice-versa

Renault s’est allié à l’entreprise Otodo pour développer une solution « chargée d’assurer la connexion » entre un véhicule et votre domicile. Concrètement, l’utilisateur sera en mesure de contrôler les objets connectés de son logement directement à partir du tableau de bord de sa voiture ou d'une application.

Les propriétaires des ZOE, Clio et Captur dernière génération bénéficieront en cette année 2020 d’une nouvelle fonctionnalité déployée par Renault et son partenaire Otodo. Le duo a en effet travaillé sur une solution visant à connecter un véhicule de la marque au losange aux objets connectés de votre domicile, présentée dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2020, à Las Vegas. Seule condition : être en possession d’une voiture équipée du système multimédia EASY LINK.

Une application dédiée

Les équipes du groupe tricolore introduisent « non seulement la possibilité d’envoyer, depuis le domicile et via un smartphone ou une enceinte connectée, des commandes à un véhicule connecté Renault pour le préparer ou partager un itinéraire, mais surtout la possibilité de contrôler les objets connectés de la maison directement depuis le tableau de bord du véhicule », lit-on dans un communiqué de presse officiel.

Ce procédé « depuis le domicile vers le véhicule » et « depuis le véhicule vers le domicile » s’effectuera sous forme de scénarios à partir d’une simple application mobile dédiée. En guise d’exemple, le fleuron français a imaginé le scénario « Leaving Home », lequel bascule la maison en mode sommeil (passage du thermostat en mode économie d’énergie, abaissement des volets, extinction des lumières).

Un meilleur contrôle de sa consommation d’énergie

« L’utilisateur définit ensuite la distance entre son véhicule et sa maison à partir de laquelle » ledit scénario s’enclenche. Pour Jean-François Labal, responsable des Partenariats, Services et Véhicules Connectés chez Renault, « le paramétrage est très intuitif, et le bénéfice est double puisque le service apporte un plus de confort grâce à l’automatisation et permet de mieux contrôler sa consommation d’énergie via des actions possibles sur l’éclairage et le chauffage notamment ».

Le binôme déploiera leur système dans le courant de l’année 2020.