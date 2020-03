Prix du Mazda MX-30 : toutes les finitions profiteront du bonus écologique complet.

Après avoir révélé en détails son SUV électrique MX-30 en version First Edition, le constructeur japonais Mazda lève cette fois-ci le voile sur l’intégralité des déclinaisons prochainement disponibles. Un modèle de base accompagné de l’édition Modern Confidence et Industrial Vintage s’invitent à la fête.

En octobre 2019, le fabricant nippon Mazda s’octroyait une belle visibilité médiatique au travers de son tout premier SUV électrique à portières antagonistes répondant au nom de MX-30. Au programme : puissance de 143 chevaux, couple de 265 Nm, batterie de 35,5 kWh, autonomie de 200 kilomètres, charge rapide (80 % pour 30 minutes) et matériaux recyclés et durables au sein de son habitacle.

La version à l’époque présentée, la First Edition, s’arrachait alors à 34 400 euros. À ce modèle viennent s’ajouter trois autres finitions pour compléter l’offre comme il se doit : la version de base, la Modern Confidence et l’Industrial Vintage, toutes en dessous des 45 000 euros pour profiter du bonus écologique dans son intégralité, apprend-on dans un communiqué de presse interne.

6000 euros d’aide financière

Le premier s’équipe notamment de jantes alliages de 18 pouces, de phares avant LED, d’une sellerie tissu noir, d’un affichage tête haute projeté ou d’une instrumentation numérique et d’un double écran tactile de 8,8 et 7 pouces.

Côté aides à la conduite, citons le régulateur de vitesse adaptatif, un système de surveillance des angles morts avec correction de trajectoire automatique, un système de maintien de trajectoire, une aide au freinage intelligent ou d’une aide au stationnement. Sans oublier le Bluetooth, un système de navigation, une compatibilité Apple CarPlay/Android Auto et un émulateur de son de moteur thermique. Le tout pour 33 900 euros, bonus écologique de 6000 euros exclus.

La First Edition lancée en septembre 2020

La déclinaison Modern Confidence se veut mieux fournie : jantes alliages 18 pouces « Bright », vitres et lunettes arrières surteintées, sellerie tissu gris clair et similicuir blanc, siège conducteur avec réglages électriques huit voies à mémoire, sièges avant et volant chauffants, toit ouvrant électrique, ouverture et fermeture intelligente des portes, phares à LED adaptatifs, caméra 360°, système audio Bose avec douze haut-parleurs, système d’aide au trafic et reconnaissance d’obstacles mobiles en marche avant. Pour un prix global de 37 800 euros.

Enfin, l’ultime version, l’Industrial Vintage sera commercialisée au même prix que la Modern Confidence. Rien, ou presque ne les différencie, à l’exception de l’ambiance intérieure matérialisée par une sellerie denim noir et similicuir marron foncé. En toute logique, la First Edition débarquera en premier chez les concessionnaires français, septembre 2020 en l’occurrence, avant que ses homologues ne la rejoignent au cours des mois suivants.