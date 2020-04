Kalk INK SL : cette copie conforme de la moto électrique Kalk& se veut bien moins chère

Cousine très ressemblante de la Kalk&, la motocross électrique Kalk INK SL a fait son entrée dans le catalogue du spécialiste suédois Cake. Ce nouveau deux-roues électrifié lui aussi dédié à la ville et au tout-terrain s’arme d’une grille tarifaire cependant plus faible.

Le constructeur suédois Cake, spécialiste des motos électriques depuis décembre 2016, poursuit le développement de son catalogue de produits. Après la Kalk OR, la Kalk&, l’Ösa et l’Ösa Lite et la Kalk INK, le groupe nordique a officialisé l’arrivée d’un sixième modèle répondant au nom de Kalk INK SL. Et comme à l’accoutumée, les lignes esthétiques de ce deux-roues restent dans la même lignée que ses homologues.

La ressemblance avec la Kalk&, que nous vous présentions en août 2019, est d’ailleurs frappante. Rien, ou presque, ne différencie les deux engins. Et pourtant, leur prix respectif diffère de 3500 euros. Comment expliquer une telle différence ? La fiche produit de la moto apporte un semblant de réponse : « La Kalk INK SL est basée sur la même technologie que la Kalk&, avec une suspension simplifiée, mais plus robuste ».

Des différences minimes

En réponse à un commentaire d’un utilisateur YouTube, l’entreprise évoque également des roues légèrement plus lourdes, mais plus stables. Cet écart technique justifie-t-il pour autant ce différentiel de 3500 ? La question est posée. Car leurs spécificités techniques demeurent peu ou prou les mêmes. En d’autres termes, l’achat de la version INK SL semble tout simplement plus logique.

Ainsi retrouve-t-on un cadre en aluminium accompagné d’un moteur de 10 kW pour un couple de 42 Nm et une vitesse de pointe de 90 km/h. À leurs côtés, une batterie de 2,6 kWh, entièrement rechargeable en 2h30, octroie à la motocross urbaine et tout-terrain une autonomie de 86 km, laquelle varie selon le mode de conduite utilisé.

Livraisons en juillet 2020

Le mode « Explore » limite la vitesse à 45 km/h pour trois ou quatre heures d’utilisation, lorsque le mode « Excite » ravira les férus d’enduro et de trail durant une à deux heures de temps. Le troisième et dernier mode, « Excel », est quant à lui taillé pour la piste et la course, limitant la batterie à une heure d’usage au regard des capacités de la moto poussées à leur maximum.

D’un poids de 82 kilos avec une seule et unique batterie, la Kalk INK SL est d’ores et déjà disponible en précommandes en échange d’un acompte de 200 euros, lequel précède l’achat final de 10 500 euros. Les livraisons débuteront quant à elles au 1er juillet 2020.