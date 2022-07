Triumph TE-1 : la première moto électrique qui se recharge vraiment vite

Triumph lève le voile sur les caractéristiques techniques de sa première moto électrique, le prototype TE-1. Au programme : la charge la plus rapide sur une moto électrique et des performances qui donnent envie.

Après Ducati et sa fabuleuse moto électrique V21 L qui fait tourner les têtes, c’est au tour de Triumph d’être sur le devant de la scène avec son prototype de moto électrique baptisé TE-1. Contrairement au constructeur italien, la firme anglaise apporte de nombreuses précisions techniques et avance des chiffres d’autonomie et de recharge, ce qui fait actuellement défaut aux motos électriques.

Un Speed Triple électrique

La Triumph TE-1 prend la forme d’un roadster et fait penser au Speed Triple thermique de la marque. Mais la nouvelle venue troque le tri cylindres thermique pour un moteur électrique de 130 kW (176 ch) avec un couple de 109 Nm avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes et le 0 à 160 km/h en 6,2 secondes. Des chiffres qui ne sont pas forcément ahurissants dans le monde de la moto, mais qui prouvent qu’un deux-roues électrique n’a rien à envier à son homologue thermique. Sauf sur l’autonomie… Et c’est là qu’intervient à moitié Triumph !

La batterie d’une capacité inconnue pour le moment permet d’atteindre une autonomie de 160 km selon Triumph. Malheureusement, le constructeur ne précise pas si c’est une autonomie mixte, sur autoroute ou sur le cycle WMTC. Dans tous les cas, c’est peu, mais heureusement, le constructeur anglais a prévu une charge vraiment rapide avec 20 minutes seulement pour passer de 0 à 80 %. À titre de comparaison, il faut 40 minutes pour réaliser le même exercice sur les motos électriques concurrentes comme la Livewire d’Harley-Davidson ou 1h sur le scooter BMW CE04 avec l’option charge rapide.

Prix et disponibilité inconnus

On attend maintenant de voir arriver cette Triumph électrique en version finale afin de pouvoir connaître son prix, sa date de disponibilité et son nom commercial. On espère que d’ici là, Triumph aura trouvé une nouvelle chimie pour sa batterie, afin de proposer une autonomie supérieure à la moto. L’arrivée des batteries solides dans les années à venir devrait faciliter l’exercice.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.