Super Soco CT-3 : ce puissant maxi scooter électrique vient bousculer le BMW CE-04

Avec son CT-3, Super Soco s’attaque au segment des maxi scooters électriques, et par conséquent au nouveau CE-04 de BMW. Le combat ne fait que débuter.

La marque australo-chinoise Super Soco veut élargir son champ d’action dans le domaine des scooters et motos électriques. Aujourd’hui, son catalogue est majoritairement composé de modèles équivalents à des 50 et 125 cc. Mais jusque-là, l’entreprise ne possédait aucune référence dans le segment des maxi scooters branchés.

Cette catégorie de véhicules est par exemple représentée par les Rider NG, Pink Mobility Pink Fly mais aussi et surtout par les BMW C Evolution et BMW CE-04. Récemment introduit par la marque allemande, ce dernier constitue son nouveau porte-étendard. Mais il devra se frotter à un concurrent de poids nommé Super Soco CT-3.

Jusqu’à 180 km d’autonomie

Considéré comme un équivalent 125 cc, ce CT-3 revendique une puissance de 18 kW (25 ch) via son moteur central. Sa vitesse maximale de 125 km/h est associée à un couple de 71 Nm. À titre de comparaison, le BMW CE-04 développe une puissance de 15 kW (20 ch), pour un couple de 62 Nm et une allure de 120 km/h.

Du côté de la batterie, le Super Soco CT-3 embarque un accumulateur de 7,2 kWh, qui lui confère une autonomie oscillant entre 170 et 180 kilomètres (charge de 3 h). En face, le BMW CE-04 se bat avec un rayon d’action d’environ 130 kilomètres fourni par sa batterie de 8,9 kWh.

Super Soco CT-3 : un prix encore mystérieux

Le Super Soco CT-3 s’appuie également sur un ABS, des freins à double disques et un amortisseur hydraulique arrière, énumère Automobile Magazine. Les phares LED sont complétés par un écran TFT couleur de 7 pouces et une application mobile pour apporter une touche de connectivité.

Malheureusement, le prix de ce maxi scooter électrique n’a pas encore été communiqué. Mais il y a fort à parier qu’il se situera au-dessus du Super Soco CPX (4290 euros) au regard de sa fiche technique. Pour rappel, le BMW CE-04 s’arrache au prix de 12 150 euros.