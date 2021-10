Scooter électrique : ZEWAY propose une offre sans engagement, mais il faut faire vite

Le service ZEWAY, qui met à disposition des scooters électriques à batterie interchangeable, a ajouté à son catalogue une offre sans engagement. Mais seuls les 200 premiers arrivés y auront droit.

Co-fondé par Amaury Korniloff et Stéphanie Gosset, le service ZEWAY s’est lancé à Paris l’été dernier. L’idée est simple : en échange d’une facturation mensuelle sur une durée d’engagement de 3 ans, l’entreprise vous met à disposition un scooter électrique personnel accompagné d’un pack de services.

ZEWAY vous garantit un kilométrage illimité, une assurance et assistance, la maintenance, une application mobile connectée mais aussi et surtout l’accès illimité aux stations d’échange de batteries. C’est d’ailleurs sur ça que ZEWAY mise pour se démarquer : une batterie interchangeable que l’on troque contre un accumulateur plein en 50 secondes top chrono.

Un forfait sans engagement plus cher

Quelques mois après leur début sur le marché parisien, ZEWAY tente de surfer sur un changement majeur acté pour le 1er janvier 2022 : le stationnement payant des scooters thermiques. C’est pourquoi l’entreprise tricolore a mis en place une offre sans engagement pour vous donner envie d’essayer son SwapperOne pendant quelques mois par exemple.

Ce forfait coûte légèrement plus cher qu’un abonnement classique : comptez 165 euros par mois, contre 144 euros avec un engagement de 3 ans sans apport et 130 euros pour la même durée mais un apport de 414 euros. Qu’importe le forfait, vous aurez accès aux mêmes avantages et au même service, et ce pour la période que vous souhaitez.

Tout le monde ne pourra pas en profiter

ZEWAY fixe néanmoins une limite : seuls les 200 premiers arrivés pourront profiter de cette option. Par ailleurs, le scooter électrique mettra un certain temps à débarquer chez vous : d’ici janvier 2022, contre une livraison de 3 à 6 semaines avec un engagement de trois ans.

Pour rappel, ZEWAY dispose d’une quarantaine de stations dans Paris et sa petite couronne. La société dispose de plusieurs partenariats pour installer ses infrastructures, notamment BNP Paribas. Vous pouvez aussi les retrouver dans des laveries et de nombreux Monoprix.

Cet été, nous avons eu la chance d’essayer le service ZEWAY lors d’un événement spécial place de la Bourse à Paris.