Positionnée sur le segment des scooters électriques à batterie interchangeable et uniquement disponibles en location, ZEWAY renforce son offre avec un trois roues répondant au nom de swapperTriango. Cet équivalent 125cc a été présenté en avant-première au Mondial de l’Automobile, à Paris.

Ça y est, l’une des grand-messes biannuelles de l’automobile, j’ai nommé le Mondial de l’Auto, a officiellement ouvert ses portes à Paris en ce lundi 17 octobre. Cette première journée dédiée à la presse est l’occasion pour nombre d’entreprises de communiquer sur leurs nouveautés produits, à l’image de ZEWAY — via un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Fondé par Amaury Korniloff et Stéphanie Gosset, ce service vise à devenir le Gogoro européen grâce à un système de batteries interchangeables. Jusque-là, l’offre proposait un total cinq scooters électriques disponibles en location mensuelle : les swapperOne et swapperX (50cc), le swapperX+ (125cc) et les swapperXPro et swapperXPro+ (professionnels).

À cette liste vient s’ajouter un tout nouveau modèle répondant au nom swapperTriango. Comme son nom le suggère, vous avez ici affaire à un scooter à trois roues censé apporter plus de stabilité lors de vos trajets. Il est par ailleurs question d’un équivalent 125 cc, dont la puissance de 5 kW offre une vitesse maximale de 80 km/h.

Environ 60 km d’autonomie

En matière de départ arrêté, le swapperTriango revendique un temps de 5 secondes pour abattre le 0 à 45 km/h. Il s’appuie aussi sur trois roues de 14 pouces et un système à double batterie lui apportant une autonomie d’environ 60 kilomètres. En cas de batterie presque à plat, il suffit de se rendre dans l’une des 41 stations franciliennes.

Ces dernières sont dispersées à Paris et dans certaines villes de la petite couronne, dans des emplacements ciblés tels que des BNP Paribas, Monoprix, ESSO et laveries. La technologie installée permet alors de déposer sa batterie vide, pour en récupérer une pleine en l’espace de 50 secondes top chrono.

Prix et disponibilité : à déterminer

Le swapperTriango affiche un poids de 106 kilos sur la balance… sans compter ses deux accumulateurs. Il faut donc rehausser cette valeur en les prenant en compte. Bonne maniabilité et accélérations franches font par ailleurs partie des promesses de la marque, qui n’en dit à l’heure actuelle pas plus sur son offre.

Nous l’avons néanmoins contacté pour connaître les prix et la disponibilité de ce nouveau service. Sachez tout de même que le SwapperX+ (équivalent 125cc) est disponible à 210 euros par mois sans engagement, ou 149 euros par mois avec un engagement de trois ans. Il faudra logiquement compter sur des prix à poil plus élevés pour le swapperTriango.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.