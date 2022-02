ZEWAY : découvrez son scooter électrique 125cc à batterie interchangeable

Moins d’un an après son lancement en France, ZEWAY étoffe son offre de scooter électrique à batterie interchangeable avec un équivalent 125 cc répondant au nom de SwapperX.

Dans le paysage des scooters électriques, l’entreprise française ZEWAY croit fermement au développement des véhicules à batterie interchangeable. Une idée tout droit venue de Taïwan où Gogoro domine le marché dans une situation de total monopole, et où le nombre de GoStations – où l’on troque sa batterie – va bientôt dépasser celui des stations-service.

ZEWAY veut donc en quelque sorte devenir le Gogoro européen. Pour ce faire, la société tricolore s’est lancée dans le grand bain au printemps 2021, suivie d’une journée d’inauguration au cours de laquelle nous avions pu tester son équivalent 50 cc, le Swapper One. Un deux-roues facile à prendre en main et relativement passe-partout.

Un SwapperX plus puissant

La formule de ZEWAY repose sur des abonnements mensuels (sans engagement ou durant 3 ans), lesquels vous offrent un kilométrage et un accès illimités aux stations d’échanges. Ces dernières sont dispatchées dans Paris et sa banlieue proche au sein d’un réseau de partenaires composé de laveries, de BNP Paribas et de Monoprix.

Moins d’un an après ses grands débuts dans la Ville lumière, ZEWAY accélère son développement et annonce l’arrivée d’un nouveau scooter électrique cette fois-ci équivalent 125 cc : le SwapperX. Ici, l’idée est de répondre à de nouveaux besoins à une nouvelle demande grâce à un engin plus puissant et plus endurant.

Le SwapperX se dote en effet d’un moteur de 5 kW qui lui permet de grimper à une vitesse maximale de 80 km/h. Cela offre plus de possibilités en termes de déplacements urbains et périurbains. Côté accélération, comptez 5 secondes pour atteindre les 45 km/h. Ce n’est pas le scooter le plus nerveux, mais il faudra faire avec.

60 km d’autonomie

ZEWAY promet par ailleurs une autonomie de 60 kilomètres entre deux swaps, sans préciser le mode de conduite (éco, standard, sport) utilisé. D’un poids de 92 kg, le SwapperX se dote d’une roue avant de 16 pouces, contre 14 pouces à l’arrière, ainsi que des freins CBS (Combined Brake System).

Quant au prix, la note grimpe logiquement de quelques euros : l’offre de lancement a été fixée à 149 euros par mois, comprenant le scooter électrique (noir ou bleu horizon), un kilométrage illimité, un accès illimité aux stations, une assurance et assistance, une maintenance et l’application mobile connectée mise à la disposition des utilisateurs.

Expansion du réseau à venir

Pour les 500 premiers clients uniquement, 400 euros d’accessoires sont offerts. Le pack contient une Jupe Tucano Urbano®, un top case Shad® de 40 litres, un support pour smartphone, un porte-téléphone avec prise USB et un câble de recharge. L’ensemble des éléments devra être remis à ZEWAY à la fin du contrat.

L’entreprise se projette enfin dans l’avenir et prépare un plan d’expansion qui devrait l’amener à s’implanter dans d’autres villes. « Nous restons concentrés à Paris et dans sa banlieue ce premier semestre, puis nous nous étendrons dès la fin de l’année à d’autres villes en France, et en Europe en 2023 », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

