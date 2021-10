Malgré les performances de la Model 3, ce n’est pas Tesla qui domine les ventes de voitures électriques en Europe

La Model 3 est régulièrement en haut des classements de ventes des voitures électriques en France et en Europe. Pourtant, deux autres groupes automobiles sont devant Tesla en 2021.

C’est un véritable exploit, la Tesla Model 3 s’est hissée en première position des voitures les plus vendues en Europe. Selon les données fournies par Jato Dynamics, Tesla a livré 24 591 unités Model 3 en septembre, devenant la voiture la plus vendue devant les thermiques. Cependant, Tesla n’est pas le premier fabricant de voitures électriques en Europe, il est troisième.

Volkswagen est devant, Stellantis aussi

Volkswagen surfe sur l’électrique, à tel point que la marque a partagé une étude qui comparait le coût d’une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Le groupe allemand a écoulé plus de 58 000 véhicules électriques en Europe au troisième trimestre 2021, contre environ 34 000 pour Tesla et 28 000 pour le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Dodge…). Sur l’ensemble de l’année 2021, Volkswagen a écoulé 155 000 voitures 100 % électriques, contre 82 000 pour Stellantis et 77 000 pour Tesla.

Ces chiffres s’expliquent évidemment par le catalogue des différents groupes. Volkswagen a désormais un catalogue complet de modèles disponibles, dont l’ID.3 et l’ID.4, mais aussi un modèle d’entrée de gamme. Quant à Tesla, la marque américaine a commercialisé il y a peu la Model Y, néanmoins il y a uniquement la Model 3 que l’on peut acheter depuis le début d’année 2021. Les nouveaux Model S et X ont été retardés à fin 2022.