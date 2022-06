En France, les citadines électriques dominent outrageusement le marché

Avec 2 129 exemplaires écoulés, la nouvelle Fiat 500 est toujours le modèle électrique le plus vendu en France au mois de mai. Elle est suivie par la Peugeot e-208.

Avec une part de marché en nette hausse depuis plusieurs mois la voiture électrique continue de connaître un succès grandissant. Une augmentation des ventes que l’on doit en grande partie à l’offre de plus en plus vaste chez tous les constructeurs, mais également sans doute aux incitations financières de la part du gouvernement.

À cela s’ajoute également le développement des infrastructures de recharge, alors que l’Union européenne souhaite désormais voir une borne rapide tous les 60 kilomètres sur tout le Vieux Continent. Alors que celle-ci a voté hier l’interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035, les ventes de modèles branchés ne pourront que bondir dans les prochaines années.

La Fiat 500, toujours leader

Mais alors, quels sont les modèles qui tirent le plus leur épingle du jeu à l’heure actuelle ? Si le duo Peugeot 208 et Renault Clio reste toujours en tête des ventes globales, le segment des voitures électriques est aujourd’hui dominé par la Fiat 500. La citadine branchée a en effet totalisé pas moins de 2 129 ventes durant le mois dernier. Elle est alors suivie par la Peugeot e-208, écoulée à 1 668 unités et la Renault Twingo E-Tech Electric, avec 1 500 immatriculations. La Renault Zoé se place au pied du podium (1 448 exemplaires), suivie par la Dacia Spring (1 357 exemplaires).

En revanche, et malgré son succès à travers le monde, la Tesla Model 3 ne figure même pas dans le top 10 des meilleures ventes de voitures électriques en France. Et pour cause, seulement 111 unités ont été vendues en mai dernier, contre 10 en avril. De son côté, la Tesla Model Y a aussi du mal à s’imposer chez nous, alors que seulement 40 exemplaires ont trouvé preneur le mois dernier sur le territoire. C’est normal, ces « mauvais » chiffres sont dus au rythme de livraison de Tesla, puisque les voitures arrivent par bateau des États-Unis et de Shanghai, ce qui donne des chiffres de livraisons erratiques selon les mois.

Précisons que sur les 5 premiers mois de l’année, c’est la Dacia Spring qui se place en haut du podium, suivi de près par la Fiat 500 en deuxième position puis la Peugeot 208 sur la dernière marche du podium. On trouve ensuite dans l’ordre : la Tesla Model 3, la Renault Zoé, la Renault Twingo, la Peugeot e-2008, la Hyundai Kona, la Mini Cooper SE et enfin la Kia e-Niro.

Des ventes en baisse, sauf pour l’électrique

Globalement, le marché des voitures neuves est loin d’être à la fête. Et pour cause, celui-ci est en baisse de 10,09 % par rapport à l’an dernier (-35 % par rapport à 2019), alors que seulement 126 810 véhicules ont été immatriculés au mois de mai. Une véritable chute libre, qui s’expliquerait en grande partie par les retards de livraisons en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Selon AAA Data, « le déficit de véhicules mis à la route par rapport à 2021 continue d’augmenter avec plus de 120 000 véhicules de retard. La tendance annuelle plonge maintenant vers un marché neuf à 1 450 000 unités« .

Une situation inquiétante pour l’industrie, alors que l’organisme spécialisé dans les données évoque un « retour à la fin des années 60 du siècle dernier « . Néanmoins, tout n’est pas tout noir, puisque le marché de la voiture électrique s’en sort quant à elle très bien, avec des ventes en hausse de 31,84 % par rapport à mai 2021. Au total, ce ne sont donc pas moins de 15 246 immatriculations qui ont été enregistrées le mois dernier, équivalent à une belle part de marché de 12 %, contre 7,1 % l’an dernier.

Les chiffres des ventes

Voici les chiffres de ventes du top 10 des voitures électriques les plus vendues en mai 2022.

Voiture Ventes (mai 2022) Fiat 500e 2129 Peugeot e208 1668 Renault Twingo ZE 1500 Renault Zoé 1447 Dacia Spring 1357 Renault Megane E-Tech 758 Mini Cooper SE 733 Hyundai Kona 634 Peugeot e-2008 561 Citroën E-C4 369

