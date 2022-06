Le Nimbus One n’est pas le nouveau balai d’Harry Potter mais bien un trois roues électrique

La start-up américaine Nimbus a lancé les commandes de son Nimbus One, un véhicule électrique à trois roues capable de s’incliner pour mieux s’inscrire dans les virages. Cet engin devrait se cantonner aux États-Unis dans un premier temps.

Entre la Renault Twizy, la Citroën Ami et l’Estrema Biro, les solutions de micromobilité se font de plus en plus nombreuses. Les jeune pousse américaine Nimbus veut elle aussi apporter sa pierre à l’édifice après une levée de fonds de 4,7 millions de dollars en août 2021, bouclée pour développer un concept bien particulier : le Nimbus One.

Les fans de la saga Harry Potter ne rateront pas le petit clin d’œil plus ou moins volontaire au fameux balai de course Nimbus 2000, que l’on aperçoit pour la première fois dans Harry Potter à l’école des sorciers. Le Nimbus One n’a cependant pas de pouvoirs magiques et ne peut absolument pas voler.

Poids plume

Ce véhicule électrique à trois roues a surtout été conçu pour les déplacements urbains, susceptibles de faciliter la vie à ses utilisateurs grâce à son côté passe-partout et son gabarit restreint : 2,3 mètres de long, pour 80 centimètres de large et un poids de 375 kg. Un espace derrière le conducteur est en mesure d’accueillir un second passager ou quelques effets personnels.

Le Nimbus One ne démérite pas sur le plan de l’autonomie, puisque sa batterie de 9 kWh lui confère un rayon d’action de 150 kilomètres. Pour des trajets urbains en France, cela paraît amplement suffisant. Aux États-Unis où les agglomérations sont bien plus vastes, cette portée semble être justifiée.

Capable de filer à une allure maximale de 80 km/h, le Nimbus One se veut nerveux grâce à une accélération de 0 à 50 km/h en l’espace de 3 secondes. Un système d’inclinaison permet également de renverser le véhicule pour mieux l’inscrire dans les virages.

Pour les USA au départ

L’intérieur s’avère relativement épuré et moderne, avec un écran d’affichage, des haut-parleurs connectés par Bluetooth, des vitres électriques, un chargeur pour téléphone et la climatisation en option. Il est aussi question d’un avertissement de collision frontale, souligne TechCrunch.

Vendu au prix de 9990 dollars ou 200 dollars en location, ce Nimbus One est attendu dans le courant du troisième trimestre 2022, soit entre juillet et septembre. Aux USA, il suffit d’un permis de conduire classique pour l’utiliser. Son déploiement s’effectuera ville par ville : pour le moment, l’Europe ne semble pas concernée.

