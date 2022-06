Ferrari : voici la preuve qu’elle mise beaucoup sur les voitures électriques

Ferrari travaillerait à la création d'une nouvelle ligne de production dédiée à ses modèles électriques au sein de son usine de Maranello.

Si Ferrari n’est pas vraiment pressée de passer à l’électrique, la firme italienne sait tout de même qu’elle n’aura pas le choix. Et pour cause, la Commission Européenne a voté il y a quelques jours l’interdiction de la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Et elle ne sera pas concernée par l’amendement « Ferrari », donnant potentiellement une dérogation aux marques de luxe jusqu’en 2036.

Pour rappel, celui-ci, s’il venait à être adopté, autoriserait les constructeurs vendant moins de 10 000 véhicules par an à continuer à commercialiser des voitures à combustion interne jusqu’au 1er janvier 2036 au lieu du 1er janvier 2030. Ceux vendant moins de 1 000 voitures chaque année auront ne seront pas obligés de passer à l’électrique du tout. Si Aston Martin, Bugatti ou encore Lamborghini sont concernés par ces diverses dérogations, ce n’est donc pas le cas de la marque au cheval cabré, qui a vendu 11 155 véhicules en 2021.

Une nouvelle ligne de production

Ferrari doit ainsi se rendre à l’évidence et travailler activement à l’électrification de sa gamme, qui a débuté en 2013 avec sa LaFerrari. Mais s’il existe actuellement un modèle hybride rechargeable dans le catalogue, à savoir la SF90 Stradale, la firme ne commercialise pas une seule voiture 100 % électrique. Mais cela ne devrait plus tarder à changer, puisqu’il s’agit logiquement de la prochaine étape.

Comme l’annoncent d’ailleurs nos confrères de Bloomberg, le constructeur s’apprêterait (selon des sources internes au constructeur italien) à inaugurer une nouvelle ligne de production dédiée à ses futurs modèles électriques. La firme aurait déjà acheté de nouveaux terrains près de son usine historique, afin d’installer ses futures chaîne d’assemblage.

Par ailleurs, un nouveau centre de recherche dédié aux batteries serait aussi créé dans la foulée, toujours sur le site de Maranello. Ces informations devraient être confirmées lors d’une conférence donnée le 16 juin prochain.

Un nouveau modèle électrique pour 2025

Si Ferrari prévoit de lancer encore quelques modèles thermiques, dont le Purosangue attendu depuis plusieurs années maintenant, la firme italienne prépare bel et bien une voiture électrique. Il faudra toutefois faire preuve d’encore un peu de patience, puisque celle-ci n’arrivera pas avant 2025, comme l’avait affirmé l’ancien PDG du constructeur, John Elkann.

Pour l’heure, aucun détail n’a encore été révélé à son sujet, mais ce dernier affirmait que « vous pouvez être sûr que ce sera tout ce dont vous rêvez. Les ingénieurs et les concepteurs de Maranello ne laisseront pas de place au hasard dans leur histoire« . Il ne reste plus qu’a voir ce que nous prépare Ferrari…

