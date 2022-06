Mini travaille sur un nouveau SUV Countryman 100 % électrique

Mini dévoile un teaser annonçant l'arrivée d'un nouveau SUV électrique. Il devrait s'agir du remplaçant de l'actuel Countryman, en fin de carrière.

Comme de nombreux constructeurs, Mini s’apprête aussi à faire sa transition vers le 100 % électrique, alors qu’elle avait annoncé il y a quelques mois sa volonté de ne plus vendre de modèles thermiques à partir de 2030. Une date qui précède ainsi de cinq ans celle choisie par la Commission Européenne pour interdire la vente de véhicules à combustion interne. Pour l’heure, le constructeur britannique ne compte qu’une voiture électrique dans sa gamme, à savoir la Mini Cooper SE. Mais cela devrait bientôt changer, alors que celui-ci vient de dévoiler un teaser annonçant un second véhicule branché en approche.

Un Countryman 100 % électrique

Contrairement à certaines marques qui souhaitent garder le mystère, la firme anglaise ne s’en cache pas, ce nouveau venu sera bel et bien le remplaçant de l’actuel Countryman, elle le confirme dans son communiqué. Il faudra tout de même encore patienter avant d’en savoir plus, alors qu’elle précise qu’un concept sera d’abord présenté au mois de juillet, un crossover 100 % électrique, qui intègrera le segment des citadines premium.

Pour l’heure, Mini ne donne aucune information supplémentaire sur sa fiche technique. On sait seulement que ce véhicule, comme toutes les futures nouveautés de la marque, fera l’impasse sur le cuir d’origine animal et réduira massivement l’usage du chrome, dans une démarche plus écologique. L’utilisation de matériaux recyclés sera quant à elle de plus en plus importante.

Un nouveau langage stylistique

Mais ce concept, dont le nom n’est pas encore connu, sera aussi l’occasion pour Mini d’annoncer sa nouvelle direction stylistique, baptisée « Charismatic Simplicity« . Comme le précise le communiqué, chaque modèle aura son identité propre, tout en restant cohérent avec le reste de la gamme, grâce à des éléments communs. La marque cite notamment les feux arrière inspirés de l’Union Jack, fameux drapeau. Les lignes devraient être plus épurées, et se concentreront sur l’essentiel.

À bord aussi, quelques changements seront à noter. Si les prochains modèles Mini conserveront leur combiné numérique arrondi ainsi que quelques boutons physiques, ils devraient désormais appel à la technologie OLED. Présente sur le concept Mini Vision Urbanaut dévoilé en 2020, celle-ci pourrait être intégrée dans les prochains modèles de série. Le design de l’écran tactile devrait quant à lui évoluer, sans que la marque ne donne plus de détails.

