ORA Ballet : la Coccinelle est de retour, avec une version 100 % électrique… destinée aux femmes

Le constructeur chinois ORA démarre la commercialisation de la voiture électrique Ballet. Au programme : un revival et la Volkswagen Coccinnelle et des fonctionnalités destinées aux femmes.

On commence à bien connaître le constructeur chinois ORA, qui commercialise la Funky Cat dans laquelle nous avions pu monter à bord. Celle-ci doit d’ailleurs être commercialisée en Europe d’ici la fin de l’année. Le constructeur refait parler de lui, avec sa Ballet, une copie de la Coccinnelle de Volkswagen, mais en taille XXL et surtout, avec des fonctionnalités qui ne devraient pas passer en Europe.

Une grosse Coccinnelle

La Coccinelle originale de Volkswagen n’est plus en vente depuis plusieurs dizaines d’années mais elle a marqué plusieurs générations, au point que le constructeur allemand a sorti deux versions remastérisées, les New Beetle et Beetle, il y a quelques années, mais qui ne sont plus produites depuis 2019. C’était sans compter sur les Chinois, et plus particulièrement ORA, qui redonne une seconde jeunesse à la Coccinelle avec sa Ballet. Les dimensions sont différentes, avec une voiture moins compacte, avec 4,4 mètres de long, 1,8 mètre de large et 1,6 mètre de hauteur.

En termes de design, on est davantage sur la Coccinelle originale que sur les New Beetle ou Beetle avec un style néorétro assumé. Niveau motorisation, la ORA Ballet repose sur un moteur électrique disposé sur l’essieu avant, d’une puissance de 126 kW (171 ch) avec une vitesse limitée à 155 km/h. Deux options de batteries sont proposées : 49,9 kWh pour une autonomie CLTC de 401 km ou 60,5 kWh pour augmenter l’autonomie à 500 km. L’intérieur ressemble beaucoup à celui de la Funky Cat, avec beaucoup de couleurs et d’espace ainsi que la présence de deux écrans dont l’écran central de 12,3 pouces.

Conduite autonome… et fonctionnalités pour les femmes

La voiture est équipée du système de conduite autonome de niveau 2 du constructeur, du parking automatique, des sièges chauffants et du volant chauffant. Jusque-là, rien de bien inédit. Mais le constructeur chinois est allé un peu trop loin, et propose deux fonctionnalités qui devraient faire parler d’elles. La première, c’est une caméra selfie pour prendre des photos dans la voiture. Bon, pourquoi pas.

En revanche, la fonctionnalité « Warm Man Mode » semble pratique mais aurait pu avoir un autre nom. Il s’agit d’activer les sièges chauffants pour réduire les douleurs menstruelles. Dans la console centrale, on trouve un espace dédié au rangement du maquillage… Enfin, coup de grâce, la fonctionnalité baptisée « Lady Driving Mode« active la conduite autonome, le parking automatique et la marche arrière activée par la voix.

Une arrivée prévue en Europe ?

La ORA Ballet est commercialisée à partir de 193 000 yuans (soit environ 29 000 euros) et jusqu’à 223 000 yuans (soit environ 33 000 euros). Pour le moment, il n’est pas prévu de voir arriver cette fausse Coccinelle sur nos routes, mais ce n’est pas impossible puisque le constructeur chinois veut se placer durablement en Europe. On imagine une réaction juridique assez vive de la part de Volkswagen dans ce cas. Un peu à l’image de la bataille entre Citroën et Polestar qui fait rage en ce moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.