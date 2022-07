Voitures électriques : Waze facilite les départs en vacances, mais seulement cet été

Waze s'associe à Norauto et répertorie pas moins de 13 000 bornes de recharge afin d'aider les automobilistes. Cette fonctionnalité ne sera disponible que jusqu'au 28 août.

Elle est loin l’époque où il était très difficile de trouver une borne pour recharger sa voiture électrique. Et pour cause, alors que les ventes de ses dernières sont en hausse, avec une part de marché de 12,1 % sur les six premiers mois de l’année, contre 7,9 % sur la même période l’an dernier, les infrastructures évoluent également.

Si l’on est encore loin de l’objectif de 100 000 bornes publiques implantées en France d’ici à la fin de l’année, le territoire en comptait déjà environ 65 000 en juin dernier, selon l’Avere France. Il est donc plus facile que jamais de charger sa voiture électrique, d’autant plus que le nombre d’applications permettant de trouver une station de recharge est de plus en plus important également.

Waze à la rescousse

On pense bien sûr à Chargemap, qui reste l’une des références, mais de nombreux acteurs s’y mettent également au fil du temps. Et le dernier venu n’est autre que Waze, qui propose une toute nouvelle fonctionnalité très pratique. L’application, passée dans le giron de Google en 2013 répertorie désormais pas moins de 13 000 bornes de recharge, grâce à un partenariat avec Norauto. Ainsi, les quelque 14 millions d’utilisateurs Français peuvent voir l’emplacement de celles-ci sur la carte, sans avoir à quitter l’application. Une nouvelle fonction, qui s’ajoute à celle permettant d’écouter la radio au sein même de Waze.

Si le nombre de bornes visibles dans l’application peut sembler faible, Waze, relayé par Les Numériques souligne avoir choisi celles qui situées dans les lieux les plus touristiques. Pour cela, l’application a tout simplement consulté sa base de données afin de connaître les routes les plus fréquentées par ses utilisateurs, afin de leur proposer les solutions de recharges les plus pertinentes pour eux. Waze ne précise pas si d’autres stations seront ajoutées plus tard, d’autant plus que ce service ne sera disponible que jusqu’au 28 août prochain.

Comment profiter de cette fonctionnalité ?

Cette nouvelle fonctionnalité est l’une des nombreuses offertes par Waze, qui affiche également le prix du carburant ainsi que des péages. Pour pouvoir en profiter si vous roulez en voiture électrique, c’est très simple. En effet, il vous suffit de repérer les petites épingles arborant le logo Norauto directement indiquées sur la carte lorsque vous passez à proximité de l’une d’elles. Sinon, il est également possible de chercher une station de recharge directement grâce à la barre de recherche.

Petite astuce, il vous suffit de taper « borne » pour que les plus proches s’affichent dans la liste. Sélectionnez celle qui vous intéresse puis laissez tout simplement l’application vous guider. Attention, car si les bornes sont siglées Norauto, elles ne sont pas forcément dans un garage de l’enseigne. Dans la plupart des cas, il s’agit de stations publiques indépendantes.

On espère que Waze intégrera un véritable planificateur d’itinéraire dans le futur, afin de pouvoir planifier un long trajet en voiture électrique directement depuis l’application.

