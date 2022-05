Vous pourrez bientôt écouter la radio sur Waze, mais pas n’importe quelle station

Waze annonce la signature d'un partenariat avec RTL, RTL2 et Fun Radio, afin de permettre aux usagers d'écouter ces stations directement depuis l'application.

Si vous avez l’habitude de prendre le volant, notamment pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous aimez très probablement écouter de la musique ou la radio afin de passer le temps dans les embouteillages ou sur la route. Et vous êtes loin d’être le seul. En effet, selon une étude menée par Médiamétrie en 2019, plus de 42 millions de personnes l’écoutent chaque jour, alors que 30,5 % d’entre eux le font en voiture.

Si la plupart des auditeurs veulent simplement écouter de la musique, une grande partie préfère se brancher sur les informations du jour. Enfin, un autre automobiliste peut avoir une préférence pour la météo et autres infos trafic. Quoi qu’il en soit, la radio est indispensable à la grande majorité des conducteurs au quotidien, au même titre que les applications de guidage et de détection des radars.

Un partenariat inédit pour le groupe M6

Alors qu’est-ce que cela donnerait s’il était possible d’écouter sa station de radio préférée sans avoir à quitter les yeux de la navigation GPS ? Et bien c’est désormais possible. En effet, l’application communautaire Waze vient d’officialiser la signature d’un partenariat avec le pôle radio du groupe M6, afin d’offrir une nouvelle fonctionnalité à ses 16 millions d’utilisateurs mensuels en France.

Comme l’annonce le communiqué publié par la firme rachetée par Google en 2013, les utilisateurs peuvent désormais écouter RTL, RTL2 et Fun Radio directement sur l’application. Une fonction déjà proposée par NRJ, Deezer, Spotify ou encore Amazon Music et YouTube Music. Avec cette mise à jour, il n’est donc plus nécessaire de quitter l’application pour pouvoir écouter sa station de radio favorite.

Une utilisation simple

Pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité, rien de plus simple. En effet, il vous suffit d’ouvrir Waze, puis de cliquer sur l’icône représentant une note de musique, en haut à droite de l’écran. Appuyez ensuite sur « réglages » et swipez vers le bas afin de faire défiler la liste des applications compatibles. Elles sont au nombre de 18 à l’heure actuelle.

Choisissez celles qui vous intéressent et appuyez sur « installer ». Une fois cela fait, les radios s’afficheront directement dans l’application, et vous n’aurez plus qu’à sélectionner celle que vous souhaitez écouter pour qu’elle se lance.

