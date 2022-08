Cette étonnante voiture électrique a un look détonnant

Voici la Dartz Freze Froggy Beachstar, une étonnante voiture de plage électrique au look pour le moins atypique. Elle possède par ailleurs une très belle autonomie.

Si vous ne connaissez par l’entreprise Dartz, c’est tout à fait normal. En effet, il s’agit d’un carrossier et préparateur basé en Lettonie, également agréé pour commercialiser la Wuling Hongguang Mini EV Cabrio en Europe. Pour rappel, cette dernière est une déclinaison découvrable de la citadine chinoise, qui fut pendant un temps la voiture la plus vendue à travers le monde.

Mais loin de se contenter de vendre le petit cabriolet tel quel, l’entreprise lettonne a décidé de lui offrir une petite touche d’originalité et de le transformer en profondeur. Voici donc la Dartz Freze Froggy Beachstar, au look détonnant.

Une auto étonnante

Changée en petite voiture de plage, la Wuling Hongguang Mini EV Cabrio n’a plus grand-chose à voir avec la version originelle. Et pour cause, Dartz lui a offert un style inédit, inspiré par la Dartz Volkswagen Froggy, une autre production totalement délurée de la marque, et par le concept Mercedes Millenium Adventure, un tout-terrain associant une carrosserie de SLK 230 et un châssis de Classe G. Celui-ci fut commandé en 1999 par l’investisseur Jim Rogers, qui a parcouru plus de 240 000 kilomètres à son volant dans 116 pays.

Si la carrosserie de la citadine électrique est donc verte et jaune sur les photos officielles, en hommage aux deux autos précitées, il est également possible de choisir d’autres couleurs selon le constructeur. Conçue pour être proposée comme voiture de location et d’autopartage dans les lieux de vacances, comme le précise Autoblog, la Freze Froggy Beachstar est dépourvue de toit contrairement à la Wuling Hongguang Mini EV Cabrio qui profite d’une capote souple. Longue de seulement 2,90 mètres, elle ne peut accueillir que deux occupants, alors que la banquette arrière a été retirée.

Moins de 20 000 euros

Pour l’heure, Dartz donne très peu de détails au sujet de son étonnante création. Néanmoins, le site MotorAuthority semble plutôt bien renseigné et nous donne déjà quelques informations. Si le développement de la voiture de plage est encore en cours, celle-ci embarquerait une motorisation électrique de 41 chevaux. Si la capacité de la batterie n’est pas encore connue, l’autonomie devrait tourner autour des 300 kilomètres. Il faudra en revanche patienter avant d’avoir des informations sur le temps de charge ainsi que les performances générales.

D’autres versions seraient déjà au programme, dont une qui rendrait particulièrement hommage au Mercedes Millenium Adventure. Les premières livraisons de cette Dartz Freze Froggy Beachstar sont attendues au milieu de l’année prochaine mais on ne sait pas encore si la France en profitera. Quoi qu’il en soit, la citadine électrique devrait afficher un ticket d’entrée à 19 999 euros, un prix élevé qui la place bien au-dessus de la Dacia Spring et de la Citroën Ami.

