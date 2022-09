Android Auto : la nouvelle interface montre son potentiel et ça donne envie

La mise à jour majeure d'Android Auto 8 dévoilée par Google en mai 2022 approche à grands pas. L'une des nouveautés promises par la firme de Mountain View vient de faire son apparition. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple CarPlay est distancé sur la personnalisation.

Android Auto en version 8 est attendue de pied ferme par tous les automobilistes qui utilisent l’interface de Google au quotidien. À la fin de l’été, un déploiement « silencieux » d’Android Auto avait démarré. Rien de neuf niveau design, c’était une mise à jour technique, pour préparer l’arrivée d’Android Auto 8. Celle-ci n’a pas encore eu lieu, mais un Redditer a réussi à l’activer et à montrer le rendu avec Spotify et Google Maps comme le relate 9to5Google.

Pour parvenir à afficher la nouvelle interface d’Android Auto sur son autoradio compatible, l’internaute a dû rooter son téléphone. Il a ensuite lancé Spotify et Google Maps, deux applications qui ont été mises à jour pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité « Catwalk » d’Android Auto 8. Comme on peut le voir, il est alors possible de modifier la taille des différentes applications affichées à l’écran.

Une interface personnalisable

Spotify peut ainsi prendre environ un tiers de l’écran, ou seulement un sixième. Dans le premier cas, il est alors possible de naviguer dans les playlists ou de lancer une lecture aléatoire. Dans le second cas, il est facilement possible de mettre en pause le titre musical en lecture, ou de passer au suivant et au précédent. Dans tous les cas, Google Maps reste affiché en prenant à peu près les deux tiers de l’écran, rendant lisible la navigation.

C’est cette capacité à la personnalisation qui permet à Android Auto d’être plus « complet » que la solution CarPlay d’Apple. Une affirmation à nuancer toutefois, puisque la prochaine version majeure de CarPlay, annoncée cette année par Apple, prévoit de faire passer l’interface dédiée aux voitures dans une autre dimension.

Apple CarPlay vs Android Auto

Dans tous les cas, on voit bien que les deux géants Californiens mettent les bouchées doubles pour proposer une interface agréable à utiliser. Il faut dire que le domaine de l’automobile est un peu le no man’s land de l’interface graphique. Si Tesla a mis un coup de pied dans la fourmilière depuis la sortie de la Model S en 2013, les autres constructeurs ont mis du temps à se mettre à la page.

Mais l’arrivée d’Android Automotive leur a permis de réaliser un bond en avant considérables au niveau de l’interface des écrans d’info divertissement. C’est notamment le cas de la Volvo électrique XC40 Recharge dans laquelle nous avons pu découvrir Android Automotive. Si vous possédez une vieille tablette sous Android, il est également possible de lui redonner une seconde jeunesse en la transformant en un système Android Automotive pour votre voiture.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.