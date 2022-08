Android Auto s’apprête à se métamorphoser avec une nouvelle interface

Google déploie actuellement Android Auto en version 8.0 et Android Automotive en version 13. On fait le point sur ce qu'apportent ces nouvelles versions.

Avant toute chose, clarifions la différence entre Android Auto et Android Automotive. Le premier est le système que l’on trouve sur les smartphones Android et qui permet de projeter le contenu de ces derniers sur l’écran d’infodivertissement d’une voiture (qu’elle soit électrique ou non), à la manière d’Apple CarPlay. Android Automotive va bien plus loin, puisque c’est le système d’exploitation directement intégré à l’écran d’infodivertissement de la voiture, et qui fonctionne de manière autonome, sans avoir besoin de smartphone.

Android Automotive passe en version 13

Android Automotive était jusqu’à présent en version 12L. Google annonce le déploiement de la version 13. Avec un changement majeur de chiffre, on pouvait s’attendre à des nouveautés intéressantes pour les conducteurs, à l’image de l’arrivée d’Android 13 sur smartphone. Mais dans la réalité, c’est un peu décevant, puisque les nouveautés sont surtout techniques, et vont permettre aux constructeurs de proposer plus de fonctionnalités aux conducteurs.

Dans la liste des nouveautés publiée par Google, on trouve ainsi une meilleure gestion des feux antibrouillards, de la recharge des véhicules électriques, des remorques ou encore du poids du véhicule. La version 13 d’Android Automotive apporte également le support de la bande ultra-large (UWB) pour une géolocalisation plus précise du véhiculé, de l’ordre de 10 cm, en présence de bornes compatibles. Les autres nouveautés sont bien plus techniques.

Pour rappel, en Europe, Android Automotive est intégré aux voitures électriques Polestar, Renault Megane E-Tech ou encore Volvo XC40 Recharge.

Android Auto 8 : une nouvelle fonction très attendue

Pour Android Auto en version 8, on s’attendait à une refonte totale de l’interface comme annoncé lors de l’I/O en mai dernier. Mais il n’en est rien pour le moment, il semblerait que cette refonte soit encore en cours et puisse être proposée aux smartphones sous Android Auto 8 dans les prochains jours ou semaines. Il paraîtrait donc que Google prépare le terrain au nouveau design avec le déploiement de cette mise à jour qui a déjà démarré comme le relate 9to5Google.

Pour rappel, Android Auto 8 s’adaptera à tous les écrans des voitures, quelque soit leur taille ou leur format (paysage ou portrait) par l’intermédiaire du mode écran partagé. Celui-ci autorise le conducteur à afficher sur l’écran de sa voiture plusieurs applications en temps réel, comme le GPS, Spotify et les notifications liées aux messages.

Android Auto versus Apple CarPlay

Google va devoir faire face à une concurrence accrue d’Apple, puisque la future version de CarPlay, présentée en parallèle d’iOS 16 en juin dernier, apportera de nombreuses nouveautés. L’objectif étant de passer de l’écran d’infodivertissement au combiné d’instrumentation placé généralement derrière le volant de la voiture. Une grosse étape donc !

